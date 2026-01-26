EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Москва превратилась в «имперский» город

2 минуты чтения 14:24 | Обновлено: 15:11
Москва превратилась в «имперский» город

Научный руководитель «Левада-Центра» Лев Гудков, отвечая в интервью Spiegel на вопрос о том, как россияне относятся к войне в Украине, особенно после того, как она превысила по продолжительности Великую Отечественную, рассказал, что большинство населения России отстранились от военной темы.

«Большинство людей отгородились от войны. Половина населения России перестала следить за новостями о ней. Это защитный рефлекс, они все равно ничего не могут с этим поделать. Они также не хотят говорить о войне», — считает Гудков.

По его словам, россияне не хотят вступать во внутренний конфликт с властями, а это означает, что в России не может быть протестов против войны. «Многие предпочитают чисто конформистский взгляд на жизнь: “Я живу своей жизнью, меня это не касается, я не хочу никаких проблем”», — добавил социолог и подчеркнул, что такие взгляды пользуются популярностью в основном среди молодежи.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
Общество5 минут чтения

При этом россияне старшего поколения, особенно мужчины, хотят, чтобы Россия «воевала до победы». Гудков отметил, что милитаристские настроения усиливаются и среди состоятельных и образованных людей, которые уверены в превосходстве России на поле боя.

«Такое отношение более всего заметно в Москве. После подавления уличных протестов в первый год войны и отъезда за границу противников войны столица со всеми ее чиновниками и властями превратилась в город с империалистическими взглядами», — заключил Гудков.

Помимо этого, он говорил в интервью об условии, при котором наступит кризис власти Владимира Путина, имея в виду вывод российских войск из оккупированной части Донбасса и восприятие этого россиянами как поражения России, а также о том, кого россияне считают виновными в начале войны.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве