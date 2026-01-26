Москва превратилась в «имперский» город

Научный руководитель «Левада-Центра» Лев Гудков, отвечая в интервью Spiegel на вопрос о том, как россияне относятся к войне в Украине, особенно после того, как она превысила по продолжительности Великую Отечественную, рассказал, что большинство населения России отстранились от военной темы.

«Большинство людей отгородились от войны. Половина населения России перестала следить за новостями о ней. Это защитный рефлекс, они все равно ничего не могут с этим поделать. Они также не хотят говорить о войне», — считает Гудков.

По его словам, россияне не хотят вступать во внутренний конфликт с властями, а это означает, что в России не может быть протестов против войны. «Многие предпочитают чисто конформистский взгляд на жизнь: “Я живу своей жизнью, меня это не касается, я не хочу никаких проблем”», — добавил социолог и подчеркнул, что такие взгляды пользуются популярностью в основном среди молодежи.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь Общество 5 минут чтения

При этом россияне старшего поколения, особенно мужчины, хотят, чтобы Россия «воевала до победы». Гудков отметил, что милитаристские настроения усиливаются и среди состоятельных и образованных людей, которые уверены в превосходстве России на поле боя.

«Такое отношение более всего заметно в Москве. После подавления уличных протестов в первый год войны и отъезда за границу противников войны столица со всеми ее чиновниками и властями превратилась в город с империалистическими взглядами», — заключил Гудков.

Помимо этого, он говорил в интервью об условии, при котором наступит кризис власти Владимира Путина, имея в виду вывод российских войск из оккупированной части Донбасса и восприятие этого россиянами как поражения России, а также о том, кого россияне считают виновными в начале войны.