Общество

Названы условия кризиса путинского режима

2 минуты чтения 13:19

Научный руководитель «Левада-Центра» Лев Гудков рассказал в интервью газете Spiegel, что потенциальный вывод российских войск с оккупированной части Донбасса будет означать для Владимира Путина «полное поражение», которое приведет к потере его авторитета.

«Если он не объявит о победе, конфликты внутри российской властной элиты усилятся. Это приведет к кризису, подрывающему легитимность режима. Однако масштабные протесты произойдут только в том случае, если одна из противоборствующих сторон, критикующих Путина, сделает это публично, выразив свое недовольство», — сказал Гудков.

В то же время он отметил, что территориальный вопрос носит в восприятии россиян скорее символический характер. Социолог усомнился, что большинство из участников опросов «Левада-Центра» смогли бы указать на карте, где именно находятся оккупированные регионы.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
Общество

Гудков добавил, что на вопрос о том, как россияне относятся к созданию в Донбассе демилитаризованной зоны, чаще всего респонденты отвечают словами «я не знаю». Кроме того, по словам социолога, россияне были бы недовольны сценарием, при котором боевые действия в Украине заморозили бы по текущей линии фронта, но в итоге они приняли бы такой вариант.

Также в интервью Spiegel Гудков рассказал о том, кого россияне считают виновными в начале войны в Украине. По словам социолога, большинство населения страны винят в этом Североатлантический альянс и США (около 70% и 80% соответственно). Далее идет сама Украина, и только 6–8% опрошенных считают, что за начало вторжения ответственна Россия.

00:01
