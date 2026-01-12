Дерипаска заявил о невозможности быстрого выхода российской экономики из кризиса

Добровольное повышение курса российского рубля на фоне сознательной девальвации доллара США американскими властями делает несбыточными надежды на быстрый выход российской экономики из кризиса. Об этом своем телеграм-канале написал российский миллиардер Олег Дерипаска.

«Бессмысленная стратегия добровольного повышения курса рубля на фоне сознательной девальвации американскими властями доллара США делает все надежды на быстрый выход из кризиса российской экономики несбыточными», — заявил Дерипаска.

Также бизнесмен выразил непонимание, почему в России нет совместной программы действий правительства, Центрального банка и бизнеса по снижению инфляции с помощью увеличения предложения товаров и услуг. По его мнению, именно ограниченное предложение делает максимальный вклад в инфляцию.

«Никто в деловом сообществе не понимает, каким образом высокие (даже запредельно высокие) ставки по кабальным кредитам госбанков, а также добровольное, абсолютно безумное завышение курса национальной валюты — рубля (которое уже привело к падению конкурентоспособности российской экономики), помогут снизить цены на товары из потребительской корзины!» — заявил миллиардер.

По словам Дерипаски, у «деловых и разумных» россиян сложилось общее мнение, что сейчас страна «просирает» все, что удалось мобилизовать в 2022–2023 годах «таким тяжелым и упорным трудом».

В 2026 году рубль, вероятно, перейдет к умеренному ослаблению после неожиданно сильного укрепления в 2025-м. Среднегодовой курс доллара может составить около 88,5 рубля сказали эксперты, опрошенные «Ведомостями».