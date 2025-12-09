EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Один из богатейших россиян предрек России отсталость из-за одержимости суверенитетом

2 минуты чтения 16:51 | Обновлено: 16:52

Россия рискует оказаться в стороне от мировой технологической гонки из-за выбранного властями курса на изоляцию в интересах государственного суверенитета. Такое мнение в своем телаграм-канале высказал один из богатейших предпринимателей России, основатель «Русала» Олег Дерипаска. Он подчеркнул, что одна из ключевых проблем кроется в усиливающемся давлении на бизнес, в том числе работающий в сфере ИИ.

23 удара молотком
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
Криминал3 минуты чтения

«Если в России не дадут работать частному бизнесу по этому важнейшему направлению и не перестанут его кошмарить, то мы проспим и эту очередную, уже четвертую, технологическую революцию и будем радоваться своей суверенности в пещере изолированного интернета», — написал Дерипаска.

В своих оценках он опирался на анализ главы Nvidia Дженсена Хуанга, который описывает глобальную гонку ИИ как системное соперничество США и Китая сразу по пяти направлениям. Это энергетика, производство чипов, строительство инфраструктуры, разработка больших моделей и скорость их внедрения. По словам главы американской корпорации, по всем перечисленным параметрам Китай стремительно усиливает позиции, тогда как США сталкиваются с инфраструктурными ограничениями, но сохраняют лидерство в технологиях.

Как отмечает The Moscow Times, на фоне этих процессов положение России выглядит еще более уязвимым. Согласно рейтингу Global AI Vibrancy Tool Стэнфордского университета, страна занимает 28-е место из 36 по развитию ИИ-экосистем. Международный валютный фонд ставит ее на 53-ю позицию в мировом индексе готовности к внедрению ИИ. На уровне пользовательских оценок отставание тоже очень существенное. Так, на платформе LM Arena лучшая российская модель — GigaChat от «Сбера» — занимает только 25-е место, уступая прежним версиям зарубежных моделей. А YandexGPT находится на 35-й строчке.

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
Интернет и мемы6 минут чтения

О слабости российских позиций говорит и дефицит инвестиций. По информации The Wall Street Journal, в 2024 году российские компании в области ИИ привлекли около 30 миллионов долларов. Для сравнения — одна только OpenAI получила более 6 миллиардов долларов. «Россия на годы отстает в разработке собственного ИИ. Она уже проиграла в этой гонке, и догнать лидеров ей невозможно», — заявил изданию Юрий Подорожный, бывший руководитель сервисов «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Метро».

По словам Дерипаски, в случаи России формула успеха не требует каких-то оригинальных решений. Государству необходимо наладить долгосрочное планирование, направить поддержку на развитие перспективных отраслей и создать условия, при которых национальные технологические компании смогут масштабировать инфраструктуру, резюмирует бизнесмен.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Криминал
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
00:01 7 декабря
Жест варварства
Криминал
Жест варварства
Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары
00:01 6 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд