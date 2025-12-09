Один из богатейших россиян предрек России отсталость из-за одержимости суверенитетом

Россия рискует оказаться в стороне от мировой технологической гонки из-за выбранного властями курса на изоляцию в интересах государственного суверенитета. Такое мнение в своем телаграм-канале высказал один из богатейших предпринимателей России, основатель «Русала» Олег Дерипаска. Он подчеркнул, что одна из ключевых проблем кроется в усиливающемся давлении на бизнес, в том числе работающий в сфере ИИ.

23 удара молотком Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться Криминал 3 минуты чтения

«Если в России не дадут работать частному бизнесу по этому важнейшему направлению и не перестанут его кошмарить, то мы проспим и эту очередную, уже четвертую, технологическую революцию и будем радоваться своей суверенности в пещере изолированного интернета», — написал Дерипаска.

В своих оценках он опирался на анализ главы Nvidia Дженсена Хуанга, который описывает глобальную гонку ИИ как системное соперничество США и Китая сразу по пяти направлениям. Это энергетика, производство чипов, строительство инфраструктуры, разработка больших моделей и скорость их внедрения. По словам главы американской корпорации, по всем перечисленным параметрам Китай стремительно усиливает позиции, тогда как США сталкиваются с инфраструктурными ограничениями, но сохраняют лидерство в технологиях.

Как отмечает The Moscow Times, на фоне этих процессов положение России выглядит еще более уязвимым. Согласно рейтингу Global AI Vibrancy Tool Стэнфордского университета, страна занимает 28-е место из 36 по развитию ИИ-экосистем. Международный валютный фонд ставит ее на 53-ю позицию в мировом индексе готовности к внедрению ИИ. На уровне пользовательских оценок отставание тоже очень существенное. Так, на платформе LM Arena лучшая российская модель — GigaChat от «Сбера» — занимает только 25-е место, уступая прежним версиям зарубежных моделей. А YandexGPT находится на 35-й строчке.

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом Интернет и мемы 6 минут чтения

О слабости российских позиций говорит и дефицит инвестиций. По информации The Wall Street Journal, в 2024 году российские компании в области ИИ привлекли около 30 миллионов долларов. Для сравнения — одна только OpenAI получила более 6 миллиардов долларов. «Россия на годы отстает в разработке собственного ИИ. Она уже проиграла в этой гонке, и догнать лидеров ей невозможно», — заявил изданию Юрий Подорожный, бывший руководитель сервисов «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Метро».

По словам Дерипаски, в случаи России формула успеха не требует каких-то оригинальных решений. Государству необходимо наладить долгосрочное планирование, направить поддержку на развитие перспективных отраслей и создать условия, при которых национальные технологические компании смогут масштабировать инфраструктуру, резюмирует бизнесмен.