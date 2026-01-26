Российский бизнес начал готовиться к резкому росту цен

Менеджеры российских предприятий считают, что реальный показатель инфляции в России за 2026 год серьезно разойдется с прогнозом Центробанка и составит 9,3%. Об этом пишет сам ЦБ.

Регулятор прогнозирует, что инфляция в стране к концу декабря 2026 года составит 4-5%, а позже снизится до 4%. Не опасаются резкого повышения цен и в Кремле, об этом говорил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Самые большие инфляционные ожидания ЦБ зафиксировал у предприятий, работающих на авторынке — здесь ждут роста цен на 10,4%. Высокие показатели и у работающих в сферах услуг и оптовой торговли (по 10% в каждой), к этому показателю приближаются и ожидания занятых в строительстве и сельском хозяйстве — 9,9% и 9,6% соответственно.

Ближе всего к прогнозу регулятора оказались ожидания у предприятий в сфере энергетики и водоснабжения — 6,8% и 7%. В Центробанке считают инфляционные прогнозы российского бизнеса завышенными, но отмечают, что их наличие также свидетельствует о наличии рисков, которые могут способствовать росту инфляции.

При этом, по данным Росстата, только за первые 12 дней нового года цены в России выросли на 1,26% год к году. За следующую неделю они выросли еще на 0,45%. В 2025 году за весь январь цены увеличились лишь на 1,23%.

Рост цен в начале января превысил показатели конца декабря в шесть раз, отмечал РБК. Журналисты обратились с просьбой прокомментировать эти данные в Минэкономразвития. В пресс-службе им ответили, что резкий рост цен связан с повышением ставки НДС с 20% до 22%, которое произошло 1 января. Предприниматели назвали повышение НДС «установкой виселицы» — они отмечают, что рост налоговой нагрузки «съест» весь финансовый запас у бизнесов, которые имеют прибыльность ниже 10%.