Кремль не испугался роста цен

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти осуществляют мониторинг изменения цен и не опасаются их внезапного повышения. Об этом со ссылкой на его слова пишут «Известия».

«Ну пока таких опасений (по поводу роста инфляции — прим. “Известий”) нет, собственно», — сказал Песков, отвечая на вопрос по этой теме. Он также добавил, что Центробанк работает над поддержанием стабильности уровня инфляции.

Рост цен также мониторит и правительство России. Об этом, ссылаясь на Пескова, пишет РБК. Чиновник заявил, что пока в Кремле не ожидают изменений по прогнозируемому на 2026 год уровню инфляции.

При этом, по данным Росстата, только за первые 12 дней нового года цены в России выросли на 1,26% год к году. В 2025 году за весь январь цены увеличились лишь на 1,23%.

Свежие показатели инфляции оказались заметно выше данных по осени 2025 года. Так, на неделе с 16 по 22 декабря 2025 года цены выросли на 0,2%, за весь декабрь на 0,32%, в ноябре показатель инфляции составлял 0,42%.

РБК отмечает, что увеличение темпов инфляции в Минэкономразвития объяснили повышением ставки НДС — с 1 января она составляет 22% вместо 20%. На данный момент ЦБ не менял свой прогноз по инфляции на 2026 год — регулятор считает, что к концу года она будет находиться в диапазоне 4-5%, а позже снизится до 4%.

Россияне уже заметили рост цен и выкладывают свою реакцию на это в соцсетях. Также они отмечают, что производители уменьшают объем упаковок, а администрации магазинов начали прятать в защитные коробы продукты, которые ранее не считались дорогими, например, плитки шоколада.



Предприниматели назвали повышение НДС «установкой виселицы» — они отмечают, что рост налоговой нагрузки «съест» весь финансовый запас у бизнесов, которые имеют прибыльность ниже 10%. Из-за этого их владельцы уже сейчас выбирают между закрытием, повышением цен и сокращением расходов.