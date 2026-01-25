EN
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с использованием сгенерированного порно

2 минуты чтения 16:28

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала ТАСС о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники притворяются коллекторами и пытаются вымогать деньги у россиян, угрожая выложить в сеть сгенерированную с помощью искусственного интеллекта порнографию якобы с их участием.

«Злоумышленники, угрожая распространением сгенерированных нейросетью порочащих сведений, под видом коллекторов в целях вымогательства осуществляли телефонные звонки и рассылку СМС-сообщений с требованиями имущественного характера», — заявила Волк.

Она рассказала об одном из подобных случаев, когда представившийся коллектором мошенник несколько раз звонил женщине, чье имя не уточняется, и пытался заставить ее совершить онлайн-платеж. В противном случае он угрожал выложить в интернет порно-изображения, созданные с помощью ИИ.

Мем, вышедший из-под контроля
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
Интернет и мемы15 минут чтения

Ранее россиянам рассказали о другой появившейся схеме мошенничества. По словам координатора платформы «Мошеловка» Евгении Лазаревой, мошенники стали скупать старые телефонные номера и с их помощью взламывать банковские приложения тех россиян, которые оставили их привязанными к уже не используемому номеру. Таким способом злоумышленники также начали взламывать аккаунты в соцсетях, на маркетплейсах и в других местах, где есть доступ к финансам и личным данным.

Кроме того, перед Новым годом россиян предупредили, что мошенники начали рассылать фейковые открытки со встроенными вредоносными программами, которые также позволяли получить доступ к персональным данным. Тогда в Госдуме отметили, что мошенники активизируются в период праздников, поскольку их эмоциональный контекст приводит к потере бдительности у россиян.

