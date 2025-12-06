EN
Общество

Мошенники начали рассылать опасные новогодние открытки в мессенджерах

2 минуты чтения 11:35

В преддверии праздников мошенники начали рассылать россиянам фальшивые «новогодние открытки» с вредоносными файлами. Об этом РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По словам депутата, мошенники традиционно используют праздничный период для усиления своих схем. В этом году одним из наиболее распространенных способов стала рассылка поздравительных «открыток», которые внешне выглядят безобидно, но содержат вредоносное программное обеспечение.

«В такие моменты злоумышленники рассчитывают на доверчивость людей, которые не ожидают угрозы от безобидного, на первый взгляд, поздравления. Эмоциональный контекст праздников снижает бдительность, и вредоносные вложения открываются гораздо чаще», — пояснил Немкин.

Он добавил, что такие файлы часто маскируют под изображения, анимацию или видео. После их открытия злоумышленники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям и персональным данным пользователей.

Кроме того, мошенники применяют нейросети для подделки аватаров и создания видимости, что сообщение пришло от знакомого человека. Это повышает вероятность того, что получатель перейдет по ссылке.

Депутат рекомендовал не открывать файлы и ссылки, полученные от неизвестных аккаунтов, а также перепроверять у отправителя, действительно ли он направлял поздравление.

В конце ноября московская прокуратура сообщила, что телефонные мошенники начали разоблачать сами себя, чтобы вызвать у жертвы больше доверия. Обман происходит в два этапа. Сначала злоумышленники, представляясь сотрудниками различных организаций, узнают нужные коды и данные, затем они дают жертве понять, что ее обманули, а уже после человеку перезванивает другой участник схемы и убеждает его, что он хочет помочь.

