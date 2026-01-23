Россиян предупредили о мошеннической схеме со старыми телефонными номерами

Мошенники начали активно скупать старые телефонные номера. С их помощью злоумышленники взламывают банковские приложения и оформляют кредиты на прошлых владельцев, рассказала ТАСС координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

«Мошенники сверяют номера из открытой продажи сотовых операторов с теми, которые привязаны к личным кабинетам банков. После этого злоумышленники приобретают такие сим-карты и пытаются получить доступ к личным кабинетам», — объяснила Лазарева.

Эксперт добавила, что подобная схема кражи личных данных касается в том числе социальных сетей, маркетплейсов и других аккаунтов, имеющих доступ к финансам и личным данным пользователя. Для защиты от подобной мошеннической схемы необходимо убедиться, что ни одно приложение никак не связано с забытым или старым номером телефона.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен? Мир 6 минут чтения

«Важно также установить и регулярно обновлять антивирусы и другие средства защиты на своих устройствах, чтобы обезопасить себя от троянов и программ-шпионов, которые могут передавать данные мошенникам», — отметила Лазарева.

Она также объяснила, что при расторжении договора о предоставлении услуг операторы сотовой связи не смогут проверить, к каким сервисам и приложениям привязан номер. Таким образом, ответственность за сохранность личных данных ложится на плечи самого пользователя.

Эксперты «Лаборатории Касперского» также пришли к выводу, что в последнее время мошенники все чаще используют пользовательские логины и пароли, утекшие в сеть много лет назад. Согласно данным Kaspersky Digital Footprint Intelligence, в 2025 году 88,5% кибератак были направлены на кражу аккаунтов онлайн-сервисов.