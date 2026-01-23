EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Россиян предупредили о мошеннической схеме со старыми телефонными номерами

2 минуты чтения 19:57

Мошенники начали активно скупать старые телефонные номера. С их помощью злоумышленники взламывают банковские приложения и оформляют кредиты на прошлых владельцев, рассказала ТАСС координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

«Мошенники сверяют номера из открытой продажи сотовых операторов с теми, которые привязаны к личным кабинетам банков. После этого злоумышленники приобретают такие сим-карты и пытаются получить доступ к личным кабинетам», — объяснила Лазарева.

Эксперт добавила, что подобная схема кражи личных данных касается в том числе социальных сетей, маркетплейсов и других аккаунтов, имеющих доступ к финансам и личным данным пользователя. Для защиты от подобной мошеннической схемы необходимо убедиться, что ни одно приложение никак не связано с забытым или старым номером телефона.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир6 минут чтения

«Важно также установить и регулярно обновлять антивирусы и другие средства защиты на своих устройствах, чтобы обезопасить себя от троянов и программ-шпионов, которые могут передавать данные мошенникам», — отметила Лазарева.

Она также объяснила, что при расторжении договора о предоставлении услуг операторы сотовой связи не смогут проверить, к каким сервисам и приложениям привязан номер. Таким образом, ответственность за сохранность личных данных ложится на плечи самого пользователя.

Эксперты «Лаборатории Касперского» также пришли к выводу, что в последнее время мошенники все чаще используют пользовательские логины и пароли, утекшие в сеть много лет назад. Согласно данным Kaspersky Digital Footprint Intelligence, в 2025 году 88,5% кибератак были направлены на кражу аккаунтов онлайн-сервисов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке