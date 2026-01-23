EN
Евросоюз выделил десять миллионов евро на спецтрибунал для Путина

2 минуты чтения 01:09 23 января

Европейский Союз выделил первые 10 миллионов евро для финансирования специального трибунала, который неофициально называют «трибуналом для Путина». Он будет заниматься расследованием военной агрессии России против Украины, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала в Гааге было подписано 22 января. Трибунал будет вести расследование не только в отношении Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и председателя правительства Михаила Мишустина, но и в отношении около 20 российских высших чиновников.

«Российское руководство ответственно за эту войну, и должно быть привлечено к ответственности. Безнаказанность недопустима», — написала Каллас в соцсети X.

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество14 минут чтения

Представители европейских стран выразили политическую поддержку запуску специального трибунала по агрессии России против Украины 9 мая 2025 года. Тогда, по данным Reuters, в поддержку трибунала выступили почти 20 европейских стран.

«Мы заканчиваем оформление юридической базы и начинаем формировать Спецтрибунал: набирать судей, секретариат, внедрять правила и регламенты работы, процедуры. Свою работу трибунал сможет начать в 2026 году», — заявляла «Укринформу» заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра.

При этом, как отмечало Deutsche Welle со ссылкой на анонимные источники, Путина не будут судить до тех пор, пока он занимает пост президента России. Дело в том, что трибунал действует на основе Совета Европы, который, в отличие от Совета Безопасности ООН, не обладает полномочиями снимать персональные иммунитеты — ими обладают Путин, Лавров и Мишустин. Однако политический иммунитет не запрещает трибуналу вести расследование, в результате которого может быть вынесено обвинительное заключение. 

