Стали известны новые подробности резонансного убийства студентки Татьяны Страховой в Москве

Появились новые подробности об убийстве Татьяны Страховой Артемом Исхаковым. В разговоре с «Холодом» общая подруга Страховой и Исхакова рассказала о ранее неизвестных эпизодах поведения Исхакова, когда он вредил себе, и подробности о происходившем в день убийства.

Дневники убийцы потрясли Россию История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя Криминал 18 минут чтения

Также она отметила, что пользователи интернета и СМИ несправедливо обвиняли в произошедшем Страхову. Рассказанные ей подробности публикуются впервые за восемь лет.

По ее словам, когда романтические отношения между Исхаковым и Страховой завершились, мужчина надеялся их вернуть. Страхова же сочувствовала переживаниям бывшего молодого человека, но была настроена иначе, рассказала их общая подруга.

Позже Страхова пригласила Исхакова занять комнату в съемной квартире, поскольку была уверена в том, что их отношения стали дружескими. Однако Артем реагировал на изменения в личной жизни Татьяны эпизодами селфхарма.

Например, когда Страхова пришла на общую вечеринку с парнем, Артем отделился от компании и начал резать себе ножом уздечку между пальцами. А затем забросил учебу, поскольку, по собственному признанию, не мог сосредоточиться ни на какой теме кроме Татьяны.

Также Артем начал просить Татьяну не выкладывать в интернет «интимные фото» — девушка тогда ответила, что его мнение «ее не волнует». Позже он заявил соседке, что та ведет себя, как «лицемерная сука», поскольку не думает о его чувствах.

Исхаков убил Страхову в ночь на 22 января 2018 года, в 18:53 на его странице «ВКонтакте» появился предсмертный пост. Мужчина на тот момент был уже мертв — он настроил отложенную публикацию перед тем, как совершил суицид.

Подруга Исхакова и Страховой рассказала «Холоду», что обстоятельства нахождения тела освещались в СМИ с заметным искажением информации. Так, журналисты писали, что знакомые якобы не восприняли информацию всерьез, и лишь один его друг поехал проверить квартиру спустя три часа после публикации.

На самом деле, как рассказала собеседница редакции, знакомые Исхакова поехали в квартиру сразу после публикации. Они пытались заглянуть в жилище через окно и находились там до приезда МЧС.

После распространения информации об убийстве СМИ и пользователи интернета высказывались критически по отношению к Страховой, некоторые из них утверждали, что она несет ответственность за собственное убийство.

Знакомых погибшей такие обсуждения возмущали. Подруга Страховой рассказала «Холоду», что в публикациях не содержались выводы, которые бы призывали людей быть внимательнее к своим близким и менее терпимыми к насилию, чтобы такие инциденты не повторялись.