EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Стали известны новые подробности резонансного убийства студентки Татьяны Страховой в Москве

2 минуты чтения 13:49 | Обновлено: 13:51

Появились новые подробности об убийстве Татьяны Страховой Артемом Исхаковым. В разговоре с «Холодом» общая подруга Страховой и Исхакова рассказала о ранее неизвестных эпизодах поведения Исхакова, когда он вредил себе, и подробности о происходившем в день убийства.

Дневники убийцы потрясли Россию
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
Криминал18 минут чтения

Также она отметила, что пользователи интернета и СМИ несправедливо обвиняли в произошедшем Страхову. Рассказанные ей подробности публикуются впервые за восемь лет.

По ее словам, когда романтические отношения между Исхаковым и Страховой завершились, мужчина надеялся их вернуть. Страхова же сочувствовала переживаниям бывшего молодого человека, но была настроена иначе, рассказала их общая подруга.

Позже Страхова пригласила Исхакова занять комнату в съемной квартире, поскольку была уверена в том, что их отношения стали дружескими. Однако Артем реагировал на изменения в личной жизни Татьяны эпизодами селфхарма.

Например, когда Страхова пришла на общую вечеринку с парнем, Артем отделился от компании и начал резать себе ножом уздечку между пальцами. А затем забросил учебу, поскольку, по собственному признанию, не мог сосредоточиться ни на какой теме кроме Татьяны.

Также Артем начал просить Татьяну не выкладывать в интернет «интимные фото» — девушка тогда ответила, что его мнение «ее не волнует». Позже он заявил соседке, что та ведет себя, как «лицемерная сука», поскольку не думает о его чувствах.

Исхаков убил Страхову в ночь на 22 января 2018 года, в 18:53 на его странице «ВКонтакте» появился предсмертный пост. Мужчина на тот момент был уже мертв — он настроил отложенную публикацию перед тем, как совершил суицид.

Подруга Исхакова и Страховой рассказала «Холоду», что обстоятельства нахождения тела освещались в СМИ с заметным искажением информации. Так, журналисты писали, что знакомые якобы не восприняли информацию всерьез, и лишь один его друг поехал проверить квартиру спустя три часа после публикации. 

На самом деле, как рассказала собеседница редакции, знакомые Исхакова поехали в квартиру сразу после публикации. Они пытались заглянуть в жилище через окно и находились там до приезда МЧС.

После распространения информации об убийстве СМИ и пользователи интернета высказывались критически по отношению к Страховой, некоторые из них утверждали, что она несет ответственность за собственное убийство. 

Знакомых погибшей такие обсуждения возмущали. Подруга Страховой рассказала «Холоду», что в публикациях не содержались выводы, которые бы призывали людей быть внимательнее к своим близким и менее терпимыми к насилию, чтобы такие инциденты не повторялись.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке