Обвинивший матерей в смерти младенцев губернатор оказался на грани отставки

Попытка губернатора Кемеровской области Ильи Середюка снять с врачей ответственность за гибель девяти младенцев в новокузнецком роддоме и возложить ее на самих матерей может стоить ему политической карьеры. Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил политолог Константин Калачев.

По его словам, обвинив матерей в смерти собственных новорожденных детей глава Кузбасса проявил «политическую неопытность», а теперь его могут отправить в отставку, если он не исправит ситуацию.

Накануне в ходе прямой линии Середюк заявил, что врачи не виноваты в массовой гибели младенцев в роддоме №1 Новокузнецка. Он также исключил возможность врачебной ошибки, сославшись на то, что у погибших детей были разные лечащие врачи.

Ответственность за гибель детей в этой ситуации глава региона возложил на матерей. «Мамы не наблюдались в период беременности, не было истории болезней, не было анализов. Печально говорить, но некоторые приезжали на роды по скорой в состоянии алкогольного опьянения. Нужно выявлять и ставить на учет тех беременных женщин, которые не наблюдаются», — сказал он, добавив, что все погибшие младенцы родились недоношенными, а вес некоторых из них составлял менее 600 граммов.

Это заявление вызвало бурю возмущения, причем не только среди простых граждан. Так, депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина призвала отправить Середюка в отставку, «потому что власть, которая в момент трагедии обвиняет пострадавших, а не ищет и наказывает виновных, теряет моральное право управлять регионом».

Сам Середюк вскоре после скандального эфира удалил его со своих страниц в социальных сетях и принес публичные извинения. «Мне искренне жаль, что мои слова причинили кому-то боль. Сейчас главное — поддержка семей и максимально объективное, профессиональное разбирательство всех обстоятельств произошедшего. Именно поэтому я принял решение удалить запись эфира: в ней есть формулировки, которые в текущей ситуации могут быть восприняты неправильно», — написал он в своем телеграм-канале.

«Заявление было явно неудачным. Последствия — это обрушение его рейтинга. Собственно говоря, там волна хейта буквально его накрыла, и пришлось комментарии в соцсетях отключать, потом удалять само это видео. Я это видео смотрел, поэтому могу сказать, что действительно его политическая неопытность проявилась здесь в полной мере. То есть он решил переложить ответственность на людей», — прокомментировал произошедшее Калачев.

По его словам, все приведенные Середюком аргументы никак не объясняют сразу девять младенческих смертей за несколько дней. «То есть, условно говоря, у нас есть и недоношенные дети, есть и пьющие матери, и много чего есть. Но чтобы все вот так сложилось, что в один день в одной больнице Новокузнецка вдруг все это сошлось воедино и все девять младенцев умерли исключительно и только по вине несознательных, нерадивых матерей — это бред сивой кобылы. Это полная ерунда и я понимаю возмущение людей», — добавил он.

13 января стало известно, что в акушерском стационаре № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова в Новокузнецке за новогодние праздники скончались девять новорожденных. Следственный комитет возбудил дело по статьям халатности и причинении смерти по неосторожности.

Вскоре после этого в прессе появились свидетельства женщин, рожавших в том же роддоме в прежние годы. В них пациентки рассказали о грубейших нарушениях этических и профессиональных стандартов медперсоналом, которые приводили к получению чудовищных травм и гибели новорожденных.