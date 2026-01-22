EN
Криминал

Мужчина больше десяти лет насиловал жену и оправдывал это лунатизмом

2 минуты чтения 16:25 | Обновлено: 16:42
Мужчина больше десяти лет насиловал жену и оправдывал это лунатизмом

Королевский суд Труро в Великобритании приговорил 62-летнего мужчину из графства Корнуолл к 20 годам лишения свободы за сексуализированное насилие над своей супругой, которое продолжалось в течение 11 лет. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Мужчина, имя которого скрыто для сохранения анонимности его супруги, состоял в браке на протяжении последних 18 лет. Жена британца во время суда заявила, что раз в месяц на протяжении около десяти лет муж насиловал ее, закрывая рот и нос рукой, пока она задыхалась. Прокурор уточнил, что насилие происходило в 2006-2017 годах.

В начале брака сексуальная жизнь пары была сдержанная и консервативная, рассказала женщина в суде. По ее словам, все изменилось после рождения первого ребенка. Супруга обвиняемого рассказала, что терпела издевательства и насилие из-за того, что муж угрожал забрать детей.

Женщина вела дневник, куда в зашифрованном виде записывала, когда и какому виду насилия подверглась. Помимо этого, происходящим она делилась с сестрой и коллегой на работе.

Обвиняемый в суде заявил, что секс не играл важную роль в их браке. Взаимоотношения с супругой он назвал дружескими, сравнив их с взаимодействием брата и сестры.

Также мужчина отметил, что жена никогда не жаловалась ему на насилие, а он сам не помнит, чтобы делал что-то подобное в сознательном состоянии. «Я бы ни за что не стал делать ничего такого», — сказал мужчина в суде. При этом он подчеркнул, что не обвиняет супругу во лжи.

Подсудимый, помимо прочего, подтвердил, что консультировался со своим врачом по поводу лунатизма, но это не касалось сексуализированного насилия над женой. О том, в чем его обвиняет супруга, мужчина, по собственным словам, узнал от адвоката.

Невролог, специализирующийся на расстройствах сна, заявил в суде, что насилие и агрессия очень редки при сексомнии и лунатизме. Жюри присяжных признало подсудимого виновным, после чего суд назначил ему 20 лет лишения свободы. Также его пожизненно внесли в реестр лиц, совершивших сексуализированные преступления.

