Бывшего сотрудника автосалона заподозрили в краже десятков автомобилей

В Москве полицейские Южного административного округа задержали мужчину по подозрению в краже десятков автомобилей. Об этом в собственном телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что в полицию обратился представитель столичного автосалона. В своем заявлении он сообщил, что с автостоянки компании, расположенной в Дорожном проезде, за шесть месяцев пропали в общей сложности 26 автомобилей иностранного производства. По его словам, автосалон использовал эти машины для своих нужд, а также в рекламных целях. Ущерб, нанесенный компании, превысил 64 миллиона рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Южного административного округа столицы и оперативники Московского уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника и задержали его. По предварительным данным, бывший работник компании нашел в одном из мессенджеров скупщика автомобилей и договорился с ним о противоправной сделке. Покупатель обеспечил оплату и вывоз иномарок на эвакуаторе с территории автостоянки», — написала Волк.

Она уточнила, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК). При этом, по словам Волк, семь похищенных автомобилей уже обнаружили в нескольких регионах России. Поиск соучастников злоумышленника продолжается.

В августе 2024 года мужчина, чье имя не называлось, угнал с автомойки элитный суперкар марки Lamborghini. Как сообщалось, увидев машину на одной из московских моек, он представился сотрудникам сервиса владельцем машины, получил ключи от нее и уехал.

Спустя 16 часов его на угнанной машине задержали сотрудники ДПС. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения или угона, однако ему удалось избежать суда, уладив конфликт с владельцем машины.