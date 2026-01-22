EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Бывшего сотрудника автосалона заподозрили в краже десятков автомобилей

2 минуты чтения 18:49 | Обновлено: 19:18

В Москве полицейские Южного административного округа задержали мужчину по подозрению в краже десятков автомобилей. Об этом в собственном телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что в полицию обратился представитель столичного автосалона. В своем заявлении он сообщил, что с автостоянки компании, расположенной в Дорожном проезде, за шесть месяцев пропали в общей сложности 26 автомобилей иностранного производства. По его словам, автосалон использовал эти машины для своих нужд, а также в рекламных целях. Ущерб, нанесенный компании, превысил 64 миллиона рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Южного административного округа столицы и оперативники Московского уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника и задержали его. По предварительным данным, бывший работник компании нашел в одном из мессенджеров скупщика автомобилей и договорился с ним о противоправной сделке. Покупатель обеспечил оплату и вывоз иномарок на эвакуаторе с территории автостоянки», — написала Волк.

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

Она уточнила, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК). При этом, по словам Волк, семь похищенных автомобилей уже обнаружили в нескольких регионах России. Поиск соучастников злоумышленника продолжается.

В августе 2024 года мужчина, чье имя не называлось, угнал с автомойки элитный суперкар марки Lamborghini. Как сообщалось, увидев машину на одной из московских моек, он представился сотрудникам сервиса владельцем машины, получил ключи от нее и уехал.

Спустя 16 часов его на угнанной машине задержали сотрудники ДПС. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения или угона, однако ему удалось избежать суда, уладив конфликт с владельцем машины.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть