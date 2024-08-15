Угнавшего Lamborghini не стали судить

В Москве угнавший с автомойки Lamborghini смог избежать суда. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на материалы дела, оказавшиеся в его распоряжении.

В них говорится, что мужчина увидел элитный спорткар на одной из моек столицы. Он представился сотрудникам сервиса владельцем машины, получил ключи от нее и уехал.

Спустя 16 часов его на угнанной машине задержали сотрудники ДПС. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения или угона.

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Тем не менее, уголовной ответственности он сумел избежать — благодаря тому, что уладил конфликт с владельцем суперкара.

В постановлении суда говорится, что угонщик полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также «загладил причиненный преступлением материальный и моральный вред путем передачи потерпевшему денежных средств».

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В результате уголовное дело было прекращено на основании статьи 25 УПК в связи с примирением сторон, сообщили агентству в суде.

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