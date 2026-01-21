Таксист ограбил россиянку и выбросил ее из машины в Мексике

Водитель такси в популярном туристическом городе Плая-дель-Кармен в Мексике напал на российскую туристку. Он ее избил, ограбил и затем выбросил из машины, вероятно, на ходу или сразу после остановки, сообщают местные СМИ DRV Noticias и Sol Yucatan.

По их данным, водитель предположительно работал в компании Ласаро Карденас-дель-Рио. После того как он выбросил россиянку из машины, местные жители услышали крики о помощи и вызвали службу спасения, когда увидели на улице раненую женщину.

Как пишет телеграм-канал Shot, туристку зовут Мария, она возвращалась в отель, а водитель такси стал к ней приставать. Мужчина напал на россиянку после того, как она отказала ему в близости. Мексиканские СМИ этих деталей не упоминают.

На место приехали парамедики, которые оказали пострадавшей первую помощь, поскольку у нее наблюдались признаки нервного срыва и множественные травмы от ударов и падения из машины. Shot добавил, что после госпитализации медики диагностировали женщине сотрясение мозга.

К месту происшествия также приехали сотрудники полиции. Они собрали информацию о произошедшем и провели поисковую операцию, которая оказалась безрезультатной, поскольку россиянка не запомнила номер такси и другие данные машины.

Пострадавшей посоветовали подать официальную жалобу в правоохранительные органы. В то же время местные жители отметили, что подобные инциденты в их районе случаются нечасто, но подчеркнули, что важно немедленно сообщать о любой чрезвычайной ситуации.

Местные власти добавили, что расследование будет продолжаться, и призвали сообщать им любую известную информацию. Личность таксиста и его местонахождение пока не установлено.