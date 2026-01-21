EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Таксист ограбил россиянку и выбросил ее из машины в Мексике

2 минуты чтения 11:16

Водитель такси в популярном туристическом городе Плая-дель-Кармен в Мексике напал на российскую туристку. Он ее избил, ограбил и затем выбросил из машины, вероятно, на ходу или сразу после остановки, сообщают местные СМИ DRV Noticias и Sol Yucatan.

По их данным, водитель предположительно работал в компании Ласаро Карденас-дель-Рио. После того как он выбросил россиянку из машины, местные жители услышали крики о помощи и вызвали службу спасения, когда увидели на улице раненую женщину.

Как пишет телеграм-канал Shot, туристку зовут Мария, она возвращалась в отель, а водитель такси стал к ней приставать. Мужчина напал на россиянку после того, как она отказала ему в близости. Мексиканские СМИ этих деталей не упоминают.

Первый теракт в московском метро
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
Криминал18 минут чтения

На место приехали парамедики, которые оказали пострадавшей первую помощь, поскольку у нее наблюдались признаки нервного срыва и множественные травмы от ударов и падения из машины. Shot добавил, что после госпитализации медики диагностировали женщине сотрясение мозга.

К месту происшествия также приехали сотрудники полиции. Они собрали информацию о произошедшем и провели поисковую операцию, которая оказалась безрезультатной, поскольку россиянка не запомнила номер такси и другие данные машины.

Пострадавшей посоветовали подать официальную жалобу в правоохранительные органы. В то же время местные жители отметили, что подобные инциденты в их районе случаются нечасто, но подчеркнули, что важно немедленно сообщать о любой чрезвычайной ситуации.

Местные власти добавили, что расследование будет продолжаться, и призвали сообщать им любую известную информацию. Личность таксиста и его местонахождение пока не установлено.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть