Россия согласилась заплатить миллиард долларов за членство в «Совете мира»

Во время совещания с постоянными членами Совета безопасности России Владимир Путин заявил, что Россия готова заплатить миллиард долларов за членство в «Совете мира».

Кремль хочет закрепить за собой статус постоянного члена «Совета мира», который ранее создал президент США Дональд Трамп для решения военного конфликта в сектора Газа. Однако Россия предлагает взять миллиард долларов для взноса из российских замороженных активов.

«Оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», — заявил Путин.

О том, что Трамп пригласил Путина в «Совет мира» стало известно 19 января. Аналогичное приглашение получил и Александр Лукашенко. По словам пресс-секретаря МИД Беларуси Руслана Воронкова, Лукашенко воспринял предложение Трампа «положительно», а позже подписал документ о присоединении страны к «Совету мира».

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон, как пишет издание Bloomberg, не принял приглашение в «Совет мира». Французский лидер считает, что устав организации, дающий Трампу право решающего голоса, выходит за рамки проблемы Газы и нарушает принципы Организации Объединенных Наций.

Примеру Франции последовали Великобритания, Германия, Нидерланды и Швеция. Они намерены отклонить предложение президента Трампа войти в «Совет мира». По данным агентства Bloomberg, глава Белого дома планирует подписать соглашение об уставе Совета и полномочиях его управляющего комитета во время Всемирного экономического форума в Давосе.