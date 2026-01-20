EN
СМИ: ведущие европейские страны откажутся войти в «Совет мира» Трампа

2 минуты чтения 14:05

Великобритания, Германия, Нидерланды и Швеция намерены вслед за Францией отклонить предложение президента США Дональда Трампа войти в «Совет мира». Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

По данным агентства, глава Белого дома планирует подписать соглашение об уставе Совета и полномочиях его управляющего комитета во время Всемирного экономического форума в Давосе. Как сообщалось, приглашение войти в Совет получили в общей сложности около 60 стран, включая Россию и Китай.

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил приглашение Трампа войти в «Совет мира». Французский лидер объяснил свое решение тем, что, по его мнению, деятельность Совета выйдет за пределы вопроса урегулирования конфликта в Газе и может подорвать позиции ООН. Кроме того, Макрон выразил опасения, что участие в Совете даст возможность Вашингтону влиять на внешнюю политику Парижа.

Против инициативы Трампа также выступил Израиль. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что состав отдельного комитета по Газе, который будет действовать при «Совете мира», «не согласован с Израилем и противоречит его политике».

Накануне о том, что приглашение войти в «Совет мира» получил Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в состав “Совета мира”. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, с тем чтобы прояснить все нюансы», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Позже сообщение Пескова о приглашении Путина в «Совет мира» подтвердил лично Трамп.

