Трамп пригласил Путина в «Совет мира»

Президент США Дональд Трамп создал «Совет мира» для урегулирования военного конфликта в секторе Газа. В его состав он пригласил Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

«Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в состав «Совета мира». В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, с тем чтобы прояснить все нюансы», — рассказал Песков.

Аналогичное приглашение получил и президент Беларуси Александр Лукашенко. По словам пресс-секретаря МИД Беларуси Руслана Воронкова, Лукашенко воспринял предложение Трампа «положительно» и надеется, что новая структура будет заниматься в том числе урегулированием других конфликтов.

В общей сложности Трамп пригласил в «Совет мира» около 60 стран. Среди приглашенных также лидеры Турции, Канады, Узбекистана, нескольких стран Евросоюза. В свою очередь Германия отреагировала сдержанно на приглашение США — официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус лишь поблагодарил Трампа и сообщил, что в настоящее время Германия проводит консультации с партнерами.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон, как пишет издание Bloomberg, не примет приглашение в «Совет мира». Французский лидер считает, что устав организации, дающий Трампу право решающего голоса, выходит за рамки проблемы Газы и нарушает принципы Организации Объединенных Наций.

Другим сдерживающим фактором является то, что за постоянное место в «Совете мира» Трамп просит заплатить 1 миллиард долларов. Представитель властей США подтвердил изданию, что страны смогут присоединяться к «Совету» бесплатно, но право на постоянное членство будет даваться только за 1 миллиард долларов.

На данный момент известно, что в состав исполнительного комитета «Совета мира» войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел бывший премьер Великобритании Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.

Ранее Politico сообщило, что европейские лидеры создали специальный групповой чат, в котором обсуждают новые «безумные и потенциально разрушительные» идеи Трампа.