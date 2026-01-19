EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп пригласил Путина в «Совет мира»

2 минуты чтения 23:17 | Обновлено: 23:18

Президент США Дональд Трамп создал «Совет мира» для урегулирования военного конфликта в секторе Газа. В его состав он пригласил Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

«Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в состав «Совета мира». В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, с тем чтобы прояснить все нюансы», — рассказал Песков.

Аналогичное приглашение получил и президент Беларуси Александр Лукашенко. По словам пресс-секретаря МИД Беларуси Руслана Воронкова, Лукашенко воспринял предложение Трампа «положительно» и надеется, что новая структура будет заниматься в том числе урегулированием других конфликтов.

В общей сложности Трамп пригласил в «Совет мира» около 60 стран. Среди приглашенных также лидеры Турции, Канады, Узбекистана, нескольких стран Евросоюза. В свою очередь Германия отреагировала сдержанно на приглашение США — официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус лишь поблагодарил Трампа и сообщил, что в настоящее время Германия проводит консультации с партнерами.

Серый кардинал Евросоюза
Серый кардинал Евросоюза
С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего не известно?
Политика7 минут чтения

При этом президент Франции Эммануэль Макрон, как пишет издание Bloomberg, не примет приглашение в «Совет мира». Французский лидер считает, что устав организации, дающий Трампу право решающего голоса, выходит за рамки проблемы Газы и нарушает принципы Организации Объединенных Наций.

Другим сдерживающим фактором является то, что за постоянное место в «Совете мира» Трамп просит заплатить 1 миллиард долларов. Представитель властей США подтвердил изданию, что страны смогут присоединяться к «Совету» бесплатно, но право на постоянное членство будет даваться только за 1 миллиард долларов.

На данный момент известно, что в состав исполнительного комитета «Совета мира» войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел бывший премьер Великобритании Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.

Ранее Politico сообщило, что европейские лидеры создали специальный групповой чат, в котором обсуждают новые «безумные и потенциально разрушительные» идеи Трампа.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве