Девушка ударила возлюбленного ножом за отказ гладить вещи

В Севастополе 27-летняя девушка дважды ударила 45-летнего сожителя ножом после того, как тот отказался гладить рубашку. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции города.

«27-летняя безработная местная жительница отлично провела вечер с возлюбленным. Они поужинали, обсудили все накопившиеся темы, выпили горячительных напитков и, казалось бы, стоило отправиться спать, но девушка внезапно отправила сожителя самостоятельно гладить себе рубашку», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Только вот мужчина отказался со словами: «Не могу». Тогда девушка молча встала, взяла на кухне нож и дважды ударила им сожителя в плечо. Однако она быстро раскаялась и самостоятельно вызвала карету скорой помощи. По приезду медики передали сведения о ножевом ранении в отдел МВД по Гагаринскому району Севастополя.

Так же девушка сразу признала вину, а на вопрос, зачем она так поступила, ответила: «Потому что он тварь беспомощная!».

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью (пункт «в» части 2 статьи 115 УК).

