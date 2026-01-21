EN
Криминал

Девушка ударила возлюбленного ножом за отказ гладить вещи

2 минуты чтения 22:17

В Севастополе 27-летняя девушка дважды ударила 45-летнего сожителя ножом после того, как тот отказался гладить рубашку. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции города.

«27-летняя безработная местная жительница отлично провела вечер с возлюбленным. Они поужинали, обсудили все накопившиеся темы, выпили горячительных напитков и, казалось бы, стоило отправиться спать, но девушка внезапно отправила сожителя самостоятельно гладить себе рубашку», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Только вот мужчина отказался со словами: «Не могу». Тогда девушка молча встала, взяла на кухне нож и дважды ударила им сожителя в плечо. Однако она быстро раскаялась и самостоятельно вызвала карету скорой помощи. По приезду медики передали сведения о ножевом ранении в отдел МВД по Гагаринскому району Севастополя.

Так же девушка сразу признала вину, а на вопрос, зачем она так поступила, ответила: «Потому что он тварь беспомощная!».

Самая известная серийная убийца в России
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
Криминал14 минут чтения

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью (пункт «в» части 2 статьи 115 УК).

Ранее стало известно, что в Челябинске, в сентябре 2025 года, третьеклассники на протяжении пяти дней орально насиловали своего сверстника в школьном туалете. На странное поведение детей обратила внимание их классная руководительница. 

Мать пострадавшего ребенка обратилась в Следственный комитет, и на ее обращение отреагировал глава ведомства Александр Бастрыкин. Также женщина просила директора школы оградить ее сына от троих предполагаемых насильников, но та сказала, что у нее нет на это полномочий.

