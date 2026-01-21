Россиянка обвинила третьеклассников в изнасиловании своего сына в школьном туалете

В Челябинске третьеклассники на протяжении пяти дней орально насиловали своего сверстника в школьном туалете. Об этом рассказала мать пострадавшего региональному телеканалу 31TV. На видео ее лицо скрыто, имя также не называется.

По словам женщины, в сентябре 2025 года трое одноклассников принуждали ее сына к оральному сексу в туалете во время перемен. На странное поведение детей обратила внимание их классная руководительница. Она рассказала об этом матери пострадавшего мальчика.

«Был буллинг, угрозы. У него стали появляться плохие оценки. <…> Прямо двойки по всем предметам. Он стал закрываться. Я обращалась к психологам, и не к одному. Мамы одноклассников тоже стали бояться [за детей]», — рассказала жительница Челябинска.

На протяжении трех дней женщина разговаривала с сыном и в итоге он рассказал ей, что с ним случилось: «Трое одноклассников его силой тащили в туалет. Заводил в кабинку моего ребенка, сам с себя снимал трусы и принуждал моего ребенка к сексуальному насилию, к оральному насилию».

Тогда жительница Челябинска обратилась в Следственный комитет и Министерство образования. Помимо этого, мать пострадавшего ребенка дважды писала главе СК Александру Бастрыкину.

Женщина просила директора школы оградить ее сына от троих предполагаемых насильников, но та сказала, что у нее нет на это полномочий. Из-за этого несколько месяцев мальчику пришлось обучаться дистанционно. В итоге трех одноклассников пострадавшего перевели в другой корпус школы и ребенок смог полноценно вернуться к занятиям, рассказала его мать.

В управлении Следственного комитета по Челябинской области по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о халатности. На письма жительницы Челябинска также отреагировал глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил исполняющему обязанности главы регионального управления ведомства Константину Правосудову доложить об обстоятельствах инцидента в школе.