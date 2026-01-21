EN
СМИ: в Кремле назвали черновик мирного плана шагом вперед

2 минуты чтения 16:19 | Обновлено: 16:52

Владимир Путин в начале января получил от США последнюю версию мирного плана по Украине, который разрабатывался с европейскими и украинскими чиновниками, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, документ передали Путину неофициально, «на рассмотрение», через главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Сообщается, что таким образом Путину дали возможность подготовить замечания и корректировки на американское предложение перед приездом в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Их визит назначен на 22 января.

По словам источников Bloomberg, в Кремле полученный черновик назвали «значительным шагом вперед». Вместе с тем, как отмечает агентство, многие принципиальные для Москвы вопросы в документе либо отсутствуют, либо изложены в неприемлемой для российской стороны форме. Тем не менее сам факт их включения в повестку и начала обсуждения был воспринят позитивно.

Ожидается, что Путин будет настаивать на сохранении «анкориджских» соглашений, предусматривающих передачу России части Донецкой области и приостановку боевых действий вдоль текущей линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях.

В конце декабря 2025 года Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник, близкий к российской власти сообщил, что потенциальный документ об окончании войны в Украине состоит из 20 пунктов, однако Кремль рассматривает их лишь как отправную точку для дальнейших переговоров. Сообщалось, что Москва хочет внести в текст мирного плана многочисленные изменения.

Так, Кремлю, как оказалось, необходимы гарантии, что в будущем НАТО не станет продвигаться на восток. Также Россия захотела внести пункт о нейтральном статусе Украины, если та желает вступить в Евросоюз.

