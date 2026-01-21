СМИ: в Кремле назвали черновик мирного плана шагом вперед

Владимир Путин в начале января получил от США последнюю версию мирного плана по Украине, который разрабатывался с европейскими и украинскими чиновниками, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, документ передали Путину неофициально, «на рассмотрение», через главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Первый теракт в московском метро Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов Криминал 18 минут чтения

Сообщается, что таким образом Путину дали возможность подготовить замечания и корректировки на американское предложение перед приездом в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Их визит назначен на 22 января.

По словам источников Bloomberg, в Кремле полученный черновик назвали «значительным шагом вперед». Вместе с тем, как отмечает агентство, многие принципиальные для Москвы вопросы в документе либо отсутствуют, либо изложены в неприемлемой для российской стороны форме. Тем не менее сам факт их включения в повестку и начала обсуждения был воспринят позитивно.

Ожидается, что Путин будет настаивать на сохранении «анкориджских» соглашений, предусматривающих передачу России части Донецкой области и приостановку боевых действий вдоль текущей линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях.

Дневники убийцы потрясли Россию История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя Криминал 17 минут чтения

В конце декабря 2025 года Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник, близкий к российской власти сообщил, что потенциальный документ об окончании войны в Украине состоит из 20 пунктов, однако Кремль рассматривает их лишь как отправную точку для дальнейших переговоров. Сообщалось, что Москва хочет внести в текст мирного плана многочисленные изменения.

Так, Кремлю, как оказалось, необходимы гарантии, что в будущем НАТО не станет продвигаться на восток. Также Россия захотела внести пункт о нейтральном статусе Украины, если та желает вступить в Евросоюз.