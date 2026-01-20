Шереметьево захотело купить аэропорт Домодедово

Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево» заинтересовано в приобретении аэропорта Домодедово и будет участвовать в соответствующих торгах, если они будут организованы государством. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу Шереметьево.
Там отметили, что Шереметьево решило принять участие в аукционе по продаже Домодедово, несмотря на то, что «проект крайне сложный и требует значительных инвестиций».
«По имеющимся данным аэропорт Домодедово имеет задолженность по кредитам более 75 миллиардов рублей. Текущая финансовая деятельность не позволяет Обществу своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства. По данным последней консолидированной отчетности по МСФО за 2023 год зафиксированы убытки 6,8 миллиарда Все последующие годы пассажиропоток уменьшался. Десятки лет не осуществлялись инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта Домодедово», — пояснили в пресс-службе Шереметьево.
Аукцион по продаже аэропорта Домодедово должен был состояться 20 января. Начальная цена была установлена на уровне в 132,2 миллиарда рублей. Однако торги пришлось отменить. Организаторы отклонили заявку единственного участника аукциона индивидуального предпринимателя Евгения Богатого, сославшись на то, что он не предоставил все необходимые документы.
В январе 2025 года Генпрокуратура России подала в суд иск с требованием изъять в доход государства холдинг Домодедово. Надзорный орган утверждал, что бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган владеют стратегическим российским активом, являясь резидентами других стран, а именно Турции, ОАЭ и Израиля. В июне того же года суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры и национализировал Домодедово. После этого СМИ сообщили о массовом увольнении сотрудников аэропорта.