Экономика

Шереметьево захотело купить аэропорт Домодедово

2 минуты чтения 15:42

Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево» заинтересовано в приобретении аэропорта Домодедово и будет участвовать в соответствующих торгах, если они будут организованы государством. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу Шереметьево.

Там отметили, что Шереметьево решило принять участие в аукционе по продаже Домодедово, несмотря на то, что «проект крайне сложный и требует значительных инвестиций».

«По имеющимся данным аэропорт Домодедово имеет задолженность по кредитам более 75 миллиардов рублей. Текущая финансовая деятельность не позволяет Обществу своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства. По данным последней консолидированной отчетности по МСФО за 2023 год зафиксированы убытки 6,8 миллиарда Все последующие годы пассажиропоток уменьшался. Десятки лет не осуществлялись инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта Домодедово», — пояснили в пресс-службе Шереметьево. 

Аукцион по продаже аэропорта Домодедово должен был состояться 20 января. Начальная цена была установлена на уровне в 132,2 миллиарда рублей. Однако торги пришлось отменить. Организаторы отклонили заявку единственного участника аукциона индивидуального предпринимателя Евгения Богатого, сославшись на то, что он не предоставил все необходимые документы.

Дневники убийцы потрясли Россию
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
Криминал17 минут чтения

В январе 2025 года Генпрокуратура России подала в суд иск с требованием изъять в доход государства холдинг Домодедово. Надзорный орган утверждал, что бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган владеют стратегическим российским активом, являясь резидентами других стран, а именно Турции, ОАЭ и Израиля. В июне того же года суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры и национализировал Домодедово. После этого СМИ сообщили о массовом увольнении сотрудников аэропорта. 

Горящие новости
