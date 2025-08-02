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Экономика

СМИ: в Домодедово начались массовые увольнения после национализации

2 минуты чтения 15:55

С начала июля из аэропорта Домодедово уволились около 200 сотрудников, оставшиеся работники пишут обращения в Генпрокуратуру, администрации президента и Московской области, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источники среди сотрудников.

При этом с июня администрация аэропорта, по данным журналистов, выплачивает сотрудникам только 20% зарплаты — источники рассказали, что об этом решении им объявили лишь 14 июля, позже не выплатив 80% зарплаты и за июнь, и за июль.

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Источники рассказали «Осторожно, новости», что сотрудники не получали официальных уведомлений о сокращении или простое. Работникам аэропорта якобы предлагают либо увольняться, либо искать новое место работы внутри Домодедово. Большинство уволившихся с начала июля сотрудников, как отмечается в материале, работали в «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед», управляющей компании аэропорта. Именно на нее якобы были раньше всех распространены новые способы расчета заработной платы.

При этом сотрудники компании попытались «препятствовать» решению руководства, отмечают «Осторожно, новости». После этого в организации якобы появилось негласное распоряжение, что таких работников не следует принимать на любые другие должности в рамках корпорации.

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Причина пересмотра формулы начисления зарплат состоит в том, что новое руководство аэропорта решило, что указанные в трудовых договорах суммы на 80% состоят из премий, зарплата составляет лишь 20% от нее. При этом новый глава Домодедово Андрея Иванова заявил, что при старом руководстве работало правило, из-за которого в трудовых договорах было зафиксировано лишь 20% от зарплаты, а вся система было настроена на то, чтобы не платить остальную сумму. Он назвал такое положение «крепостным правом».

Аэропорт Домодедово был национализирован по решению суда 17 июня, в доход государства были обращены активы ООО «ДМЕ холдинг», управляющего группой операционных компаний аэропорта Домодедово. Решение вступило в силу немедленно.

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