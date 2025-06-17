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Общество

Аэропорт Домодедово национализировали

2 минуты чтения 17:13 | Обновлено: 17:34

Арбитражный суд Московской области передал государству активы ООО «ДМЕ холдинг», которое управляет аэропортом Домодедово в Москве. С таким требованием ранее выступила Генпрокуратура, сообщают «Коммерсантъ» и «Ведомости».

«Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решение подлежит к немедленному исполнению», — заявил неназванный участник процесса после оглашения решения суда.

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«Коммерсантъ» пишет, что в группу компаний Домодедово входит 25 организаций общей стоимостью более триллиона рублей. В то же время «Ведомости» отмечают, что в конце января в суд подали иск к 32 связанным с аэропортом структурам, а также к владельцу холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану.

По данным изданий, Генпрокуратура потребовала национализировать аэропорт из-за того, что его владельцы были резидентами других стран. Так, у Когана, по данным «Коммерсанта», был израильский паспорт, а Каменщик был резидентом Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. Согласно российскому законодательству, иностранные инвесторы не могут осуществлять деятельность на объектах, имеющих «стратегическое значение». 

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«Установив иностранный контроль над названными стратегическими обществами, Каменщик и Коган следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике», — говорилось в иске Генпрокуратуры. В нем также утверждалось, что государственные средства, выделяемые на развитие инфраструктуры аэропорта, расходовались без надлежащего контроля и вследствие этого похищались.

Ранее Домодедово уже пытались национализировать в 2008 году. Тогда Высший арбитражный суд отменил решения нижестоящих судов, которые удовлетворили требование Росимущества о передаче аэропорта в госсобственность.

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