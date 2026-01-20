Работник зарезал начальника из-за сокращения годовой премии

В Токио местная полиция арестовала менеджера по продажам компании по производству аудиооборудования 45-летнего Масахиро Яманаку по подозрению в убийстве главы компании 44-летнего Акихиро Кавасимы. Об этом со ссылкой на сообщение властей пишет издание The Japan Times.

По его данным, тело Кавасимы с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в его квартире в начале января. Просмотрев записи камер наблюдения, полицейские узнали, что последним из квартиры вышел Яманака.

На допросе он признался в убийстве, но утверждал, что отправился к начальнику с ножом для резки фруктов, лишь чтобы припугнуть его. Поводом для конфликта, как оказалось, стала годовая премия Яманаки, которую Кавасима без объяснения причин решил сократить с полутора месячных окладов до одного. Яманака попытался переубедить босса, но потерпел неудачу.

«Я пришел к выводу, что если слова не помогают, я должен заставить его изменить свое мнение, даже если это означает причинение ему страданий», — рассказал позже Яманака полицейским.

Встреча разгневанного подчиненного с начальником сразу пошла не по плану. «Я распылил ему в лицо инсектицид, который был у входа, а затем ударил его в бедро и шею фруктовым ножом, который принес с собой, чтобы угрожать ему», — сказал Яманака, добавив, что затем погнался за своей жертвой и ударил ее ножом в спину.

Как следует из полицейского отчета, судя по травмам на руках убитого, Кавасима защищался, но погиб, получив в общей сложности десять ножевых ранений.

Мать Яманаки уже принесла публичные извинения, назвав поступок сына «непоправимым». Она также рассказала, что Яманака и Кавасима дружили с детства, и она помнит, как последний плакал от радости на свадьбе ее сына.