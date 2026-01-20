EN
Криминал

Мошенники решили заработать на выступлении Трампа в Давосе

2 минуты чтения 14:14 | Обновлено: 14:28

Мошенники начали продавать миллиардерам поддельные VIP-билеты для доступа в USA House на Всемирном экономическом форуме в Давосе (ВЭФ). На это обратило внимание агентство Bloomberg.

Предостережение о случаях мошенничества появилось на сайте USA House. Там призвали воздержаться от покупки VIP-билетов у сторонних продавцов: «USA House и Stromback Global [один из организаторов мероприятий на форуме] не сотрудничают с какими-либо внешними реселлерами и не предоставляют доступ лицам, приобретшим такие пакеты».

USA House — площадка, которая будет работать в рамках ВЭФ. Ежедневно там будут проходить мероприятия с участием глав корпораций и высокопоставленных чиновников США. В числе спикеров, в частности, указаны глава американского Минфина Скотт Бессент и министр энергетики Крис Райт.

Дональд Трамп выступит на форуме в Давосе днем 21 января. Речь президента США будет в прямом эфире транслироваться в USA House.

Дневники убийцы потрясли Россию
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
Криминал17 минут чтения

Подобные случаи мошенничества нередки и встречались, в частности, в России. К примеру, в 2012 году некий «Фонд поддержки инфраструктурных мероприятий» продавал за 15 миллионов рублей билеты на инаугурацию Владимира Путина. В него якобы были включены статус соорганизатора приема и право выбора места за столиком с VIP-персоной, выяснило BFM.

Представитель управления делами президента Виктор Хреков в разговоре с журналистами назвал тех, кто продает такие билеты, мошенниками. «Есть официальная программа инаугурации, которая включает саму церемонию инаугурации, которая будет в Государственном большом кремлевском дворце, после этого состоится прием. Где-то приглашено около тысячи человек. Сама церемония займет минут 40. Встречи с президентом за деньги — это полная ерунда».

В 2013 году мошенники также хотели заработать на пресс-конференции Путина, которая прошла 19 декабря. Корреспондентам «Московского комсомольца» и другим журналистам поступали сообщения от спамеров, которые предлагали установить на смартфон приложение, которое якобы позволит задать вопрос главе Кремля. Как отмечал РБК, спросить что-либо у Путина могли только те, кто непосредственно находился на пресс-конференции.

