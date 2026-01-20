Заявления о смерти младенцев в роддоме Новокузнецка назвали ошибочными

По итогам проверок в роддоме №1 Новокузнецка была найдена якобы лишь условно-патогенная флора, которая есть у любого человека. Таким образом, версия гибели девяти младенцев из-за вспышки инфекции не подтверждается, заявил в разговоре с РБК глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Такие дети, они погибают, к сожалению, по всей стране. Если бы эти девять смертей были растянуты на год, они бы не вызвали такой реакции — это укладывается в медицинскую статистику», — сказал Леонов.

Депутат добавил, что дети умерли от «разных обстоятельств». Сейчас проводятся патологоанатомические исследования, но, по словам Леонова, пока невозможно озвучить истинную причину гибели новорожденных.

За период новогодних праздников в акушерском стационаре Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова скончались девять младенцев. Информацию о гибели детей подтвердили региональные власти.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов сообщил, что в роддоме проводится проверка, а для оценки ситуации выезжала комиссия областного Минздрава. В самом медучреждении приостановили госпитализацию пациенток «в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре».

Позже мать одного из умерших детей рассказала, что врачи пытались сообщить ей ложную информацию о причинах смерти ребенка. По ее словам, после родов ребенка сразу поместили в реанимацию, а персонал сообщил о заболевании, которое появилось уже после рождения. Врачи не рассказали о его источнике, а в качестве причины смерти назвали остановку сердца. Патологоанатом в заключении написал, что ребенок скончался от инфекции.

14 января, на следующий день, когда стало известно и смертях новорожденных, были задержаны главврач и завотделением реанимации роддома, сообщил Следственный комитет. Их подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности.

В свою очередь бывшая пациентка роддома Светлана Хлестунова в интервью «Известиям» рассказала, что медперсонал отказался показывать ей умершего новорожденного сына, его не видели даже следователи. В 2025 году семья узнала, что новорожденный был похоронен в братской могиле.