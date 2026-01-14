EN
Общество

Мать умершего ребенка в Новокузнецке обвинила роддом в сокрытии тела и похоронах в братской могиле

2 минуты чтения 13:05 | Обновлено: 14:26
Мать умершего ребенка в Новокузнецке обвинила роддом в сокрытии тела и похоронах в братской могиле

Бывшая пациентка роддома № 1 в Новокузнецке Светлана Хлестунова в интервью «Известиям» рассказала о своем опыте пребывания в медучреждении, где с начала года погибли 9 младенцев. По ее словам, медперсонал отказался показывать ей умершего новорожденного сына, его не видели даже следователи.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
Общество12 минут чтения

Хлестунова сообщила, что в 2020 году, будучи на восьмом месяце беременности, она заболела и была срочно госпитализирована. После экстренного кесарева сечения Хлестунова оказалась в реанимации, где, по признанию пациентки, ей в хамской форме отказывали в успокоительных препаратах и требовали предоставить за свой счет зеленку для обработки швов.

Уже на следующий день после перевода из реанимации Хлестунову выписали из роддома, объяснив это необходимостью санитарной обработки помещений. При этом в переводе в другое медучреждение, по словам Хлестуновой, отказали.

Пациентка утверждает, что умершего во время родов по неназванной причине младенца ей так и не показали. Его также не видели следователи. Расследование, по словам Хлестуновой, за пять лет так и не привело к результатам. А в 2025 году семья к тому ж узнала, что новорожденный был похоронен в братской могиле.

О схожем опыте рассказала изданию другая пациентка — Сюзанна Полоухина. Она заявила, что после планового кесарева сечения во роддоме № 2 той же больницы ей отказали в просьбе принести сына. Когда ребенка показали позже, женщина заметила ожог на его ухе, однако получила от врачей объяснение, что это «особенность ребенка».

Ранее мать одного из умерших в новогодние праздники детей также рассказала «Известиям» о том, что врачи пытались скрыть причину смерти ребенка.

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
Мир13 минут чтения

Накануне стало известно, что в акушерском стационаре № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова в Новокузнецке за новогодние праздники скончались девять новорожденных. РБК со ссылкой на региональный Минздрав сообщает, что всего с 1 декабря по 11 января в учреждении родились более 230 детей. При этом 17 из них находились в крайне тяжелом состоянии, у всех была внутриутробная инфекция. Девять младенцев не выжили, еще восемь находятся под наблюдением. Роддом прекратил прием пациенток и закрылся на карантин, объяснив это распространением заболеваемости ОРВИ.

Следственный комитет после проверки возбудил уголовное дело по двум статьям — это «халатность» и «причинение смерти по неосторожности». Расследованием занимается центральный аппарат СК. В рамках уголовного дела задержаны главный врач больницы Виталий Херасков и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. В ближайшее время им должны избрать меру пресечения.

Фото:Яндекс.Карты

