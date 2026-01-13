Мать одного из погибших в январе в Новокузнецке младенцев рассказала о лжи врачей

Мать одного из умерших за время новогодних праздников в акушерском стационаре Новокузнецкой городской клинической больницы №1 детей рассказала, что врачи пытались сообщить ей ложную информацию о причинах смерти ребенка. Об этом со ссылкой на ее слова пишут «Известия».

По ее словам, после родов ребенка сразу поместили в реанимацию, а персонал сообщил о заболевании, которое появилось уже после рождения. Врачи не рассказали о его источнике, а в качестве причины смерти назвали остановку сердца. Патологоанатом в заключении написал, что ребенок скончался от инфекции.

У умерших во время новогодних праздников новорожденных пациентов новокузнецкого роддома были диагностированы внутриутробные и неонатальные инфекции. Об этом со ссылкой на источник также пишут «Известия».

Пик смерти детей пришелся на 8 января, в этот день умерли сразу три младенца. Утром 13 января роддом закрыли на карантин из-за высоких показателей заболеваемости респираторными инфекциями.

В Минздраве Кемеровской области журналистам РБК рассказали, что с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в этом роддоме родились 32 ребенка, которые затем попали в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Из них 17 находились в крайне тяжелом состоянии, 16 родились недоношенными, в том числе и с критически низкой массой тела. У одного ребенка обнаружили первичный иммунодефицит. Некоторые из этих детей находились в отделении более месяца.

Погибшие за время праздников девять детей также находились в реанимации, сейчас в этом отделении содержатся еще четыре ребенка. Источник «Известий» сообщает, что после 8 января дети начали умирать каждый день.

Телеграм-канал Baza утверждает, что ему удалось пообщаться с отцом одного из умерших детей. Мужчина рассказал, что утром ему позвонили из больницы и сказали, что роды прошли успешно, а с его женой и ребенком все в порядке. Вечером же он узнал о смерти новорожденного. Эти сведения не подтверждены другими источниками, «Известия» сообщают, что самому младшему из умерших было три дня.



Ранее СМИ узнали об условиях, в которых содержались пациентки этого роддома. Женщины жаловались на антисанитарию и некомпетентность персонала. Так, по их словам, одному из новорожденных врачи оторвали руку, не сумев остановить схватки. Другому сломали ключицу, но обвинили в этом «не умеющую рожать» мать ребенка.