EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Мать одного из погибших в январе в Новокузнецке младенцев рассказала о лжи врачей

2 минуты чтения 13:46

Мать одного из умерших за время новогодних праздников в акушерском стационаре Новокузнецкой городской клинической больницы №1 детей рассказала, что врачи пытались сообщить ей ложную информацию о причинах смерти ребенка. Об этом со ссылкой на ее слова пишут «Известия».

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
Общество9 минут чтения

По ее словам, после родов ребенка сразу поместили в реанимацию, а персонал сообщил о заболевании, которое появилось уже после рождения. Врачи не рассказали о его источнике, а в качестве причины смерти назвали остановку сердца. Патологоанатом в заключении написал, что ребенок скончался от инфекции.

У умерших во время новогодних праздников новорожденных пациентов новокузнецкого роддома были диагностированы внутриутробные и неонатальные инфекции. Об этом со ссылкой на источник также пишут «Известия».

Пик смерти детей пришелся на 8 января, в этот день умерли сразу три младенца. Утром 13 января роддом закрыли на карантин из-за высоких показателей заболеваемости респираторными инфекциями. 

В Минздраве Кемеровской области журналистам РБК рассказали, что с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в этом роддоме родились 32 ребенка, которые затем попали в отделение реанимации и интенсивной терапии. 

Из них 17 находились в крайне тяжелом состоянии, 16 родились недоношенными, в том числе и с критически низкой массой тела. У одного ребенка обнаружили первичный иммунодефицит. Некоторые из этих детей находились в отделении более месяца. 

Погибшие за время праздников девять детей также находились в реанимации, сейчас в этом отделении содержатся еще четыре ребенка. Источник «Известий» сообщает, что после 8 января дети начали умирать каждый день.

Телеграм-канал Baza утверждает, что ему удалось пообщаться с отцом одного из умерших детей. Мужчина рассказал, что утром ему позвонили из больницы и сказали, что роды прошли успешно, а с его женой и ребенком все в порядке. Вечером же он узнал о смерти новорожденного. Эти сведения не подтверждены другими источниками, «Известия» сообщают, что самому младшему из умерших было три дня. 

Ранее СМИ узнали об условиях, в которых содержались пациентки этого роддома. Женщины жаловались на антисанитарию и некомпетентность персонала. Так, по их словам, одному из новорожденных врачи оторвали руку, не сумев остановить схватки. Другому сломали ключицу, но обвинили в этом «не умеющую рожать» мать ребенка.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом