Лавров обвинил НАТО в подготовке к войне с Россией

2 минуты чтения 12:10 | Обновлено: 13:25

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и лидеров других входящих в альянс стран в подготовке к войне с Россией. Эти слова чиновник произнес во время пресс-конференции, сообщает РБК.

«Они всерьез готовятся к войне против Российской Федерации. И, собственно говоря, этого не скрывают», — считает Лавров. Среди готовящихся к войне с Россией лидеров Запада он назвал также председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона.

При этом Лавров считает, что блок НАТО находится под угрозой распада из-за разногласий стран альянса по поводу претензий США на установление контроля над Гренландией. Министр сказал, что сейчас страны НАТО общаются друг с другом «по понятиям».

Также чиновник заявил, что США не освободили российских граждан с захваченного американскими военными нефтяного танкера Marinera. Об этом решении властей США 9 января сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, но по словам Лаврова, Москва все еще ожидает, что Вашингтон не откажется от ранее анонсированных планов. США это утверждение российской стороны не подтверждали, отмечает «Агентство».

В декабре 2025 года о готовности к войне с Европой «прямо сейчас» заявил Владимир Путин. Тогда он отметил, что Москва не собирается самостоятельно инициировать начало конфликта, но отразит потенциальную агрессию в свою сторону.

В НАТО его слова посчитали блефом. Представитель альянса отметил, что российская армия действительно вывела свой военный потенциал на высокий уровень из-за опыта войны в Украине, однако силы стран НАТО все равно превосходят российские. У Кремля, по его мнению, не хватает для победы как войск, так и возможностей.

