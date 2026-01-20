СМИ: задержанный в Гоа россиянин сознался в убийстве 15 женщин

Россиянин, задержанный в индийском штате Гоа по делу об убийстве двух соотечественниц, заявил местной полиции о причастности к другим эпизодам насилия. Как сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Shot, во время допроса он сообщил, что число его жертв может достигать 15 человек. Задержание россиянина подтвердили источники агентства ТАСС.

Как отмечает Shot, подозреваемый рассказал об убийствах, которые якобы происходили не только в прибрежных районах Гоа, но и в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. По его словам, он знакомился с женщинами через социальные сети, длительное время поддерживал с ними общение, а в случае отказа вступать с ним в романтические отношения нападал и убивал.

Индийская полиция сейчас проверяет эту информацию. В том числе, она собирает данные о женщинах, пропавших без вести, а также изучает маршруты перемещения подозреваемого, уточняет телеграм-канал.

О первом преступлении россиянина в Гоа стало известно в середине января. В ночь с 15 на 16 января в поселке Арамболь была обнаружена убитой 37-летняя гражданка России, проживавшая в съемной квартире. Следствие установило, что к ее гибели причастен знакомый мужчина. Он из ревности ударил ее ножом, затем связал, положил в ванную и перерезал горло.

Подозреваемого задержали прямо на месте происшествия. По данным Shot, им оказался 30-летний Алексей Леонов. Как позже рассказали изданию очевидцы, незадолго до убийства он скорее всего находился в состоянии наркотического опьянения, потому что вел себя странно.

В ходе проверки выяснилось, что несколькими днями ранее аналогичное преступление было совершено в другом районе Гоа — в Морджиме. Там в квартире нашли тело еще одной россиянки. Обстоятельства обоих убийств оказались схожими, после чего задержанный признал свою причастность ко второму эпизоду. Обе женщины, по информации СМИ, прибыли на отдых в Индию в декабре.

Позднее также появилась информация о возможной гибели местной жительницы, с которой подозреваемый также состоял в отношениях. По одной из версий, женщина могла умереть в результате передозировки наркотиков. Официального подтверждения этой информации пока нет, однако она совпадает с данными, предоставленными агентству ТАСС источником в индийской полиции. Там заявили, что Леонов сознался в убийстве третьей женщины, гражданки Индии.