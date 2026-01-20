Полиция разыскивает домогавшуюся своего попутчика в поезде женщину

Пассажир междугороднего поезда в Великобритании подвергся домогательствам со стороны одной из попутчиц. Об этом рассказала пресс-служба транспортной полиции страны.

По данным ведомства, инцидент произошел 14 декабря 2025 года, около 21:40 по местному времени (00:40 15 декабря по московскому времени) в поезде, следовавшем из Шеффилда в Уэрксоп.

«Женщина совершила сексуализированное насилие в отношении мужчины, когда тот проходил мимо ее сиденья», — рассказали в полиции. Что именно сделала пассажирка, в сообщении не уточняется, также не приводятся и другие подробности инцидента.

Дневники убийцы потрясли Россию История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя Криминал 17 минут чтения

Транспортная полиция опубликовала два фото с камер видеонаблюдения на вокзальной платформе, на которых запечатлена девушка, имя которой не называется. В ведомстве заявили, что попавшая на снимки может помочь в расследовании случая домогательства в поезде.

Полицейские хотят поговорить со свидетельницей, поэтому просят всех, кто знает ее, обратиться в ведомство. Информацию можно предоставить, отправив СМС-сообщение с номером дела и датой, в которую произошел инцидент, или позвонив на телефонный номер, указанный в пресс-релизе.

Также можно передать информацию анонимно через организацию Crimestoppers, позвонив по номеру телефона, который также указан в сообщении полиции.

Несмотря на то, что жертвами сексуализированного насилия чаще становятся женщины, мужчины также не застрахованы от подобного опыта. По данным американского Национального центра по борьбе с сексуальным насилием на 2015 год, один из шести мужчин сталкивался с «нежеланными сексуальными контактами».

Мужчины, как и женщины, чаще всего становятся жертвами сексуализированного насилия со стороны мужчин. При этом у женщин риск подвергнуться изнасилованию в пятнадцать раз выше.