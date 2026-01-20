EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Полиция разыскивает домогавшуюся своего попутчика в поезде женщину

2 минуты чтения 16:45

Пассажир междугороднего поезда в Великобритании подвергся домогательствам со стороны одной из попутчиц. Об этом рассказала пресс-служба транспортной полиции страны.

По данным ведомства, инцидент произошел 14 декабря 2025 года, около 21:40 по местному времени (00:40 15 декабря по московскому времени) в поезде, следовавшем из Шеффилда в Уэрксоп.

«Женщина совершила сексуализированное насилие в отношении мужчины, когда тот проходил мимо ее сиденья», — рассказали в полиции. Что именно сделала пассажирка, в сообщении не уточняется, также не приводятся и другие подробности инцидента.

Дневники убийцы потрясли Россию
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
Криминал17 минут чтения

Транспортная полиция опубликовала два фото с камер видеонаблюдения на вокзальной платформе, на которых запечатлена девушка, имя которой не называется. В ведомстве заявили, что попавшая на снимки может помочь в расследовании случая домогательства в поезде.

Полицейские хотят поговорить со свидетельницей, поэтому просят всех, кто знает ее, обратиться в ведомство. Информацию можно предоставить, отправив СМС-сообщение с номером дела и датой, в которую произошел инцидент, или позвонив на телефонный номер, указанный в пресс-релизе.

Также можно передать информацию анонимно через организацию Crimestoppers, позвонив по номеру телефона, который также указан в сообщении полиции.

Несмотря на то, что жертвами сексуализированного насилия чаще становятся женщины, мужчины также не застрахованы от подобного опыта. По данным американского Национального центра по борьбе с сексуальным насилием на 2015 год, один из шести мужчин сталкивался с «нежеланными сексуальными контактами».

Мужчины, как и женщины, чаще всего становятся жертвами сексуализированного насилия со стороны мужчин. При этом у женщин риск подвергнуться изнасилованию в пятнадцать раз выше.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть