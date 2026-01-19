В Кремле прокомментировали желание Трампа захватить Гренландию

Американский президент США Дональд Трамп войдет в историю, если сумеет добиться присоединения Гренландии к США. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом он отказался дать оценку заявлениям главы Белого дома о желании аннексировать датский остров.

«Здесь даже можно абстрагироваться от того, хорошо это или плохо, соответствует ли это параметрам международного права или не соответствует. Но существуют международные эксперты, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю. Причем не только в историю США, но и в мировую историю», — сказал спикер Кремля, отметив, что с этими экспертами «трудно не согласиться».

Накануне Трамп обвинил Данию в неспособности устранить российскую угрозу в Гренландии и заявил, что намерен решить этот вопрос сам. «НАТО на протяжении 20 лет говорило Дании: “Вам необходимо устранить российскую угрозу в районе Гренландии”. К сожалению, Дания оказалась не в состоянии что-либо с этим сделать. Теперь пришло время — и это будет сделано», — написал глава Белого дома в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

В свою очередь, Politico сообщило, что европейские лидеры создали специальный групповой чат, в котором обсуждают новые «безумные и потенциально разрушительные» идеи Трампа.

Собеседники издания рассказали, что последней темой обсуждения стали намерения американского президента аннексировать Гренландию. По их словам, попытка Вашингтона силой захватить территорию своего союзника по НАТО приведет к распаду альянса и разрыву Европы с США.