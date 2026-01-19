EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: европейские лидеры создали чат для обсуждения «безумных» идей Трампа

2 минуты чтения 11:41

Лидеры европейских стран, включая британского премьер-министра Кира Стармера, французского президента Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Фридриха Мерца, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, создали групповой чат для обсуждения «безумных и потенциально разрушительных идей» американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на информированные источники.

По их словам, чат в мессенджере стал для европейских лидеров важным средством коммуникации и координации своих действий в ответ на новые неожиданные решения администрации США. «Когда события развиваются стремительно, координация действий затруднена, этот групповой чат оказывается действительно эффективен», — сказал один из собеседников издания.

Как пишет Politico, последним поводом для обсуждения в групповом чате стали заявления американского президента о намерении сделать датский остров Гренландия частью США. Издание отмечает, что, по мнению многих европейских чиновников, претензии Вашингтона на территорию одного из своих европейских союзников делают неизбежным разрыв Европы с США.

Мы живем в горах в Армении и очень довольны
Мы живем в горах в Армении и очень довольны
Переехали из столицы в Дилижан, а теперь планируем получить гражданство и купить здесь дом
Общество7 минут чтения

Накануне Трамп обвинил Данию в неспособности справиться с российской угрозой в Гренландии. «НАТО на протяжении 20 лет говорило Дании: “Вам необходимо устранить российскую угрозу в районе Гренландии”. К сожалению, Дания оказалась не в состоянии что-либо с этим сделать. Теперь пришло время — и это будет сделано», — написал он в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявлял о намерении «так или иначе» заполучить Гренландию, а желание властей острова остаться в составе Дании называл «их проблемой».. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы живем в горах в Армении и очень довольны
Общество
Мы живем в горах в Армении и очень довольны
Переехали из столицы в Дилижан, а теперь планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве