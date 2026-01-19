СМИ: европейские лидеры создали чат для обсуждения «безумных» идей Трампа

Лидеры европейских стран, включая британского премьер-министра Кира Стармера, французского президента Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Фридриха Мерца, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, создали групповой чат для обсуждения «безумных и потенциально разрушительных идей» американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на информированные источники.

По их словам, чат в мессенджере стал для европейских лидеров важным средством коммуникации и координации своих действий в ответ на новые неожиданные решения администрации США. «Когда события развиваются стремительно, координация действий затруднена, этот групповой чат оказывается действительно эффективен», — сказал один из собеседников издания.

Как пишет Politico, последним поводом для обсуждения в групповом чате стали заявления американского президента о намерении сделать датский остров Гренландия частью США. Издание отмечает, что, по мнению многих европейских чиновников, претензии Вашингтона на территорию одного из своих европейских союзников делают неизбежным разрыв Европы с США.

Мы живем в горах в Армении и очень довольны Переехали из столицы в Дилижан, а теперь планируем получить гражданство и купить здесь дом Общество 7 минут чтения

Накануне Трамп обвинил Данию в неспособности справиться с российской угрозой в Гренландии. «НАТО на протяжении 20 лет говорило Дании: “Вам необходимо устранить российскую угрозу в районе Гренландии”. К сожалению, Дания оказалась не в состоянии что-либо с этим сделать. Теперь пришло время — и это будет сделано», — написал он в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявлял о намерении «так или иначе» заполучить Гренландию, а желание властей острова остаться в составе Дании называл «их проблемой»..