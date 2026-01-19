Трамп пообещал устранить российскую угрозу в Гренландии

Россия угрожает Гренландии уже более 20 лет, а Дания, которой принадлежит остров, ничего не может с этим сделать. Об этом в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп, пообещав решить эту проблему самостоятельно.

«НАТО на протяжении 20 лет говорило Дании: “Вам необходимо устранить российскую угрозу в районе Гренландии”. К сожалению, Дания оказалась не в состоянии что-либо с этим сделать. Теперь пришло время — и это будет сделано», — говорится в посте главы Белого дома.

Ранее он неоднократно заявлял, что входящий в состав Дании остров должен стать частью США для обеспечения национальной безопасности. При этом, по словам Трампа, НАТО должен не препятствовать этому, а напротив помочь Вашингтону получить новые территории в Арктике.

Американский президент также не придал значения нежеланию гренландских властей менять принадлежность острова. Когда Трампа спросили, что он думает о заявлении гренландского премьер-министра Йенс-Фредерика Нильсена, сказавшего, что Гренландия предпочла бы остаться частью Дании, он заявил, что это «их проблемы», а США получат остров «так или иначе».

Комментируя заявления Белого дома, эксперты называли несколько способов, которыми США могли бы сделать остров своей территорией. Среди них, кроме силового захвата, упоминалась и покупка Гренландии. При этом, как сообщала американская пресса, в Госдепартаменте США уже провели соответствующие расчеты и оценили стоимость датского острова примерно в 700 миллиардов долларов.

Несколькими днями ранее европейские власти подтвердили сообщения о разработке плана на случай попытки аннексии Гренландии США, который включает в себя отправку военных стран-членов НАТО на остров, а также введение санкций против американских компаний.

В свою очередь, Трамп объявил о введении Вашингтоном дополнительных импортных пошлин для товаров из стран, которые направили своих военных в Гренландию.