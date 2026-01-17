В Европе подтвердили разработку плана на случай атаки США на Гренландию

Альянс НАТО перестанет существовать в прежнем виде, если США примут решение о присоединении Гренландии военным путем. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, пишет местная газета HLN.

Европейские страны готовятся продолжить сотрудничество с США и после возможного вторжения, поскольку Европа обеспокоена угрозами собственной безопасности со стороны России. Воевать с США из-за Гренландии Бельгия не собирается, но у Европы есть план на случай начала американского вторжения, заявил Франкен.

Он отметил, что война против США в этом регионе невозможна из-за «огромного» превосходства Вашингтона в военной силе и логистке. Европа разработала два плана, с помощью которых она надеется сдержать администрацию Дональда Трампа.

Первый, план «А», уже реализовывается — европейские страны направляют в район Гренландии свои войска для проведения разведывательной операции. Ее официальная цель — изучить потенциал региона для проведения военных учений на острове, а также разработать план увеличения военного присутствия европейских армий в Гренландии.

В операции принимают участие военные из Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Франции и Швеции. Дания координирует их действия. Франкен отметил, что Европа хочет послать США сигнал о том, что страны континента серьезно относятся к безопасности региона и самостоятельно справятся с потенциальной угрозой.

Если же США вторгнутся на Гренландию, то Европа немедленно начнет реализовывать план «Б». Чиновник отказался рассказать подробности о нем, лишь подтвердив существование альтернативных планов. Франкен надеется на участие НАТО в проведении разведывательной миссии — он не верит, что напряженность вокруг Гренландии может привести к началу военных действий.