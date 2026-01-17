EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

В Европе подтвердили разработку плана на случай атаки США на Гренландию

2 минуты чтения 14:41

Альянс НАТО перестанет существовать в прежнем виде, если США примут решение о присоединении Гренландии военным путем. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, пишет местная газета HLN.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир6 минут чтения

Европейские страны готовятся продолжить сотрудничество с США и после возможного вторжения, поскольку Европа обеспокоена угрозами собственной безопасности со стороны России. Воевать с США из-за Гренландии Бельгия не собирается, но у Европы есть план на случай начала американского вторжения, заявил Франкен.

Он отметил, что война против США в этом регионе невозможна из-за «огромного» превосходства Вашингтона в военной силе и логистке. Европа разработала два плана, с помощью которых она надеется сдержать администрацию Дональда Трампа.

Первый, план «А», уже реализовывается — европейские страны направляют в район Гренландии свои войска для проведения разведывательной операции. Ее официальная цель — изучить потенциал региона для проведения военных учений на острове, а также разработать план увеличения военного присутствия европейских армий в Гренландии.

В операции принимают участие военные из Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Франции и Швеции. Дания координирует их действия. Франкен отметил, что Европа хочет послать США сигнал о том, что страны континента серьезно относятся к безопасности региона и самостоятельно справятся с потенциальной угрозой.

Если же США вторгнутся на Гренландию, то Европа немедленно начнет реализовывать план «Б». Чиновник отказался рассказать подробности о нем, лишь подтвердив существование альтернативных планов. Франкен надеется на участие НАТО в проведении разведывательной миссии — он не верит, что напряженность вокруг Гренландии может привести к началу военных действий.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве