Ссора в автобусе закончилась поножовщиной и убийством в Подмосковье

На автобусной остановке в подмосковном городе Электросталь произошла поножовщина, в которой погиб 18-летний парень. Силовики задержали подозреваемого, сообщает Следственный комитет по Московской области.

По данным следствия, конфликт начался еще в автобусе — четверо молодых людей приставали к пассажиркам, ругались и вызывающе себя вели. Когда одна из женщин вышла на улицу, парни стали показывать ей вслед неприличные жесты. Тогда, как утвержадется, в ситуацию вмешался другой пассажир.

Им оказался 19-летний житель Кемерово Имомали Т., пишет телеграм-канал «112». Он решил заступиться за девушек и сделал парням предупреждение. Вскоре довольно быстро ситуация накалилась. После нескольких взаимных толчков парни договорились выйти на улицу: вся компания последовала за Имомали из автобуса, после чего они начали драться на остановке.

«В какой-то момент 19-летний достал нож и нанес им удар одному из молодых людей в область шеи и туловища. Несмотря на оказанную в медицинском учреждении помощь, потерпевший скончался», — говорится в сообщении подмосковного СК.

В момент публикации новости подозреваемого доставили к следователю для «проведения следственных действий». Возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего местного жителя (часть 1 статьи 105 УК).

