Криминал

Ссора в автобусе закончилась поножовщиной и убийством в Подмосковье

2 минуты чтения 18:29

На автобусной остановке в подмосковном городе Электросталь произошла поножовщина, в которой погиб 18-летний парень. Силовики задержали подозреваемого, сообщает Следственный комитет по Московской области.

По данным следствия, конфликт начался еще в автобусе — четверо молодых людей приставали к пассажиркам, ругались и вызывающе себя вели. Когда одна из женщин вышла на улицу, парни стали показывать ей вслед неприличные жесты. Тогда, как утвержадется, в ситуацию вмешался другой пассажир.

Им оказался 19-летний житель Кемерово Имомали Т., пишет телеграм-канал «112». Он решил заступиться за девушек и сделал парням предупреждение. Вскоре довольно быстро ситуация накалилась. После нескольких взаимных толчков парни договорились выйти на улицу: вся компания последовала за Имомали из автобуса, после чего они начали драться на остановке.

«В какой-то момент 19-летний достал нож и нанес им удар одному из молодых людей в область шеи и туловища. Несмотря на оказанную в медицинском учреждении помощь, потерпевший скончался», — говорится в сообщении подмосковного СК.

«Я наблюдал за ней полчаса»
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
Криминал10 минут чтения

В момент публикации новости подозреваемого доставили к следователю для «проведения следственных действий». Возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего местного жителя (часть 1 статьи 105 УК).

Ранее охранник одной из школ города Дербент, расположенного в Дагестане, ударил ножом в шею ученика. Все из-за того, что 16-летний подросток закидал 75-летнего мужчину снежками. Отмечается, что охранник в этот день не находился на рабочем месте и атаковал школьника вне территории школы, в которой работает.

Горящие новости
