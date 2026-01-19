EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Школьный охранник ударил подростка ножом в шею из-за снежка

2 минуты чтения 14:13

Охранник одной из школ расположенного в Дагестане города Дербент ударил ножом в шею ученика, закидавшего его снежками. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службу городской администрации Тельмана Раджабова. 

«Я наблюдал за ней полчаса»
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
Криминал10 минут чтения

Охранника уже задержали сотрудники полиции, сообщил Раджабов. Он рассказал, что 75-летний мужчина работает в частном охранном агентстве, а инцидент произошел у школы №17. При этом мужчина в этот день не находился на рабочем месте и атаковал школьника вне территории школы, в которой работает. 

По данным агентства, ранение получил 16-летний подросток. Травма оказалось легкой, ему наложили швы. Сейчас он находится дома, врачи считают, что угрозы жизни и здоровью подростка нет. Имена охранника и подростка в материале не называются.

Региональное управление Следственного комитета начало проверку информации о случившемся. На момент публикации силовики не сообщали о возбуждении уголовного дела или задержании школьного охранника.

Одним из первых об инциденте сообщил телеграм-канал Mash, он же опубликовал видео с места происшествия. Mash со ссылкой на очевидцев утверждает, что мужчина мог быть нетрезвым — именно это, вероятно, стало причиной его поведения при попадании снега. 

Mash также пишет, что подростки сами вызвали для пострадавшего бригаду скорой помощи. Другие источники эту информацию не подтверждают. По данным телеграм-канала, получивший ранение школьник учится в десятом классе.

Ранее житель Екатеринбурга набросился с кулаками на подростка, который сбил с ног его спутницу на ледяной горке. Мать пострадавшего рассказала, что ее 13-летний сын попал в больницу со сломанным носом, сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве