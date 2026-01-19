Школьный охранник ударил подростка ножом в шею из-за снежка

Охранник одной из школ расположенного в Дагестане города Дербент ударил ножом в шею ученика, закидавшего его снежками. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службу городской администрации Тельмана Раджабова.

Охранника уже задержали сотрудники полиции, сообщил Раджабов. Он рассказал, что 75-летний мужчина работает в частном охранном агентстве, а инцидент произошел у школы №17. При этом мужчина в этот день не находился на рабочем месте и атаковал школьника вне территории школы, в которой работает.

По данным агентства, ранение получил 16-летний подросток. Травма оказалось легкой, ему наложили швы. Сейчас он находится дома, врачи считают, что угрозы жизни и здоровью подростка нет. Имена охранника и подростка в материале не называются.

Региональное управление Следственного комитета начало проверку информации о случившемся. На момент публикации силовики не сообщали о возбуждении уголовного дела или задержании школьного охранника.

Одним из первых об инциденте сообщил телеграм-канал Mash, он же опубликовал видео с места происшествия. Mash со ссылкой на очевидцев утверждает, что мужчина мог быть нетрезвым — именно это, вероятно, стало причиной его поведения при попадании снега.

Mash также пишет, что подростки сами вызвали для пострадавшего бригаду скорой помощи. Другие источники эту информацию не подтверждают. По данным телеграм-канала, получивший ранение школьник учится в десятом классе.



