СМИ и полиция разошлись в версиях о гибели российского хирурга в Таиланде

Обстоятельства гибели российского хирурга Тимофея Борисова в Таиланде все еще остаются неясными. Родным медика поначалу сообщали, что он упал с кровати, а позже причиной смерти назвали самоубийство, пишет Mash. По официальной версии отдела полиции города Паттайя, Борисов погиб в результате падения с 16 этажа местного отеля.

В полиции утверждают, что тело россиянина было обнаружено под окнами гостиницы D Varee Jomtien Beach. «При первоначальном осмотре врачи зафиксировали переломы ног и лицевых костей черепа со значительной кровопотерей», — говорится в сообщении тайских силовиков.

Согласно отчету о вскрытии Института судебной медицины, причиной смерти была указана «открытая черепно-мозговая травма с разрывом мозговых тканей», пишет РИА «Новости».

Телеграм-канал Mash утверждает, что получил записи с камер, на которых Борисов залезает на перила 16-го этажа. Позже, как отмечается, его тело обнаружили под окнами в луже крови и якобы без головы.

Родственники хирурга рассказали телеграм-каналу, что местные власти озвучивали им разные версии инцидента. Сначала им сообщили, что Борисов якобы упал с кровати и отправили заключение о смерти со множественными переломами черепа и тяжелой черепно-мозговой травмой. Позже родным сказали, что хирург на самом деле покончил жизнь самоубийством. При этом, как отмечает Mash, в документе не были указаны переломы конечностей и другие травмы, которые можно получить при падении с высоты 56 метров.

Причину гибели врача не могут понять и его бывшие сокурсники, пишет «Красноярск онлайн». По информации издания, Борисов перед отъездом на отдых в Таиланд работал районной больнице Северо-Енисейска.

«Подробностей о гибели знаем ровно столько, сколько и все, ничего другого и нового. Ждем окончательное заключение вскрытия и расследования. Надеемся на добросовестность тайский полиции и помощь консульства. Очень хочется, чтобы нашли и наказали виновных по всей строгости закона», — заявила изданию однокурсница хирурга по имени Юлия.

«Московский комсомолец» пишет, что Борисов прилетел в Паттайю 6 января по туристической путевке и погиб в тот же день.

«Семьи у него не было. Приехал один по путевке. Я сама здесь живу периодически. Когда все случилось, подняла всех на ноги. А так да, по факту причина убийства неизвестна. Есть лишь предположения. Дело в том, что он поселился в недостроенном отеле. На верхних этажах ведется стройка, ремонт. Там много гастарбайтеров. Могли просто пойти ограбить его комнату. И он вернулся не вовремя. Но это лишь мои догадки», — сообщила изданию знакомая погибшего, имя которой не называется.

Ранее Mash писал, что Борисов стал свидетелем изнасилования девушки в кустах о чем сообщил по телефону своей матери. После этого, как отмечалось, он перестал выходить на связь. Телеграм-канал писал, россиянина выследили неизвестные, а затем вломились к нему в номер, где избили до смерти.

Однако знакомая Борисова не верит в эту версию. «Для начала поясню про маму, которой якобы звонил Тимофей и говорил про изнасилование. Не похоже, что он звонил ей, не видно звонка на телефоне. Нужно искать записи камер и свидетелей», — сказала она.

К такому исходу событий скептически отнеслись и другие россияне, живущие в Паттайе. По их словам, история, как минимум, «выглядит странной».

«В коридоре отеля, на входе, на улице — везде камеры. Принадлежат они разным ведомствам. И они работают. Сейчас с этим жестко. Гостиница — большая, коридоры длинные, вокруг люди живут. Неужели никто ничего не слышал? И в местной прессе об этом случае ничего не написали. Вот, про француза, который вывалился с 5 этажа — написали. Про россиянина, который устроил драку перед магазином — тоже есть инфа. А про убийство в гостинице ни строчки. И где он там мог увидеть изнасилование? Находясь в комнате гостиницы? Если это все реально, я бы поставил не на тайцев, а на иностранцев», — утверждает один из них.

В пресс-службе краевого минздрава журналисту «Красноярск онлайн» ответили, что не могут комментировать инцидент и порекомендовали обратиться к силовикам. Отмечается, что получить комментарий от Следкома тоже не удалось.