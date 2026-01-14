СМИ: ставшего свидетелем изнасилования россиянина убили в Таиланде

В Таиланде неизвестные убили российского хирурга, который случайно стал свидетелем изнасилования девушки на улице. Об этом без указания источников сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, убийство произошло шестого января в номере отеля «Девари», расположенного в элитном районе Джомтьен города Паттайя. Именно в тот день 41-летний Тимофей самостоятельно прилетел на отдых по туру «Библио-Глобуса».
Мать убитого рассказала, что вскоре после прилета Тимофей позвонил ей и вскользь упомянул о том, что стал свидетелем нападения на девушку на улице. Россиянин утверждал, что неизвестный мужчина затащил пострадавшую в кусты, а затем изнасиловал. После этого звонка Тимофей не выходил на связь.
Mash утверждает, что россиянина выследили неизвестные, а затем вломились к нему в номер, где избили до смерти. Сообщается, что на теле Тимофея судмедэксперты зафиксировали тяжелую черепно-мозговую травму и множественные переломы.
По данным телеграм-канала, страховой полис не покрывал расходы на транспортировку тела россиянина. Необходимую сумму для репатриации собрали коллеги хирурга и его пациенты, которым он помог за годы работы.
11 января в водах Таиланда рыбацкая лодка столкнулась со скоростным катером, в котором находились 33 гражданина России, сообщило генеральное консульство России в Пхукете. В результате инцидента погибла 18-летняя россиянка, еще 23 человека пострадали.
Отмечается, что судно следовало от Пхукета к островам Пхи-Пхи. Кроме россиян, на катере также находились граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других государств.
Телеграм-канал Shot, ссылаясь на сообщения неназванных тайских СМИ, писал, что на борту катера было 52 пассажира и три члена команды. Сообщалось, что скоростной пассажирский катер Korawich Marine 888 врезался в траулер Pichai Samut, получил серьезное повреждение носа, перевернулся и затонул.
Источник ТАСС в туристической индустрии Таиланда рассказал, что попавший в аварию скоростной катер принадлежит компании, чьи суда уже становились участниками подобных инцидентов.