Преследовавший стюардессу россиянин зарезал ее ножницами и облил краской в Дубае

В Петербурге задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 25-летней российской стюардессы в Дубае. Об этом сообщается в телеграм-канале местного Следственного комитета.

По данным телеграм-каналов Baza и Shot, мужчину зовут Альберт М. Он встречался с погибшей девушкой и расстался с ней незадолго до случившегося. «Фонтанка» пишет, что у обвиняемого уже была судимость по делу о наркотиках. Также, по данным издания, Альберт успел жениться на петербурженке и развестись с ней через два года брака.

Мужчина познакомился со стюардессой в 2023 году. «Фонтанка» пишет, что ее звали Анастасия. Во время отношений девушка несколько раз вызывала полицию из-за побоев, но каждый раз отзывала заявления.

Вскоре Анастасия, которая работала в авиакомпании «Победа», решила перейти на частные рейсы, но Альберт связал эту работу с эскортом и стал ей возражать. В один из дней мужчина выследил, что Анастасия летит в Дубай, и решил полететь за ней. С помощью своего друга, который работает судебным приставом, Альберт узнал номер в отеле, куда должна была заселиться девушка.

Мужчина проник в ее номер и дождался прихода Анастасии. Между ними произошла ссора, в ходе которой, как сообщили в СК, Альберт ударил стюардессу колюще-режущим предметом в жизненно важные органы не менее 15 раз. «Фонтанка» добавила, что это были ножницы и что после мужчина вылил на девушку зеленую краску и ушел из номера.

Альберт рассказал о случившемся своему другу, после чего они оба решили возвращаться в Петербург. Тело Анастасии обнаружили сотрудники отеля несколькими часами позже и вызвали полицейских. Те проверили записи с камер видеонаблюдения и передали данные российским силовикам.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собираются ходатайствовать об аресте Альберта. «Фонтанка» отмечает, что по возвращении в Петербург петербуржец попытался отправиться на войну в Украине.