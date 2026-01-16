Россиянин застрелил собаку ради ужина

Житель села Воздвиженки признался, что застрелил чужую собаку на улице и увез, чтобы съесть. Об этом сообщается в телеграм-канале полиции Приморья.

Инцидент произошел 25 декабря 2025 года. Региональная прокуратура тогда сообщила, что в районе улицы Некрасова в Уссурийске неизвестные выстрелили в животное и увезли его в неизвестном направлении.

На записи, опубликованной в телеграм-канале ведомства, видно, как машина преследует животное. Собака пыталась убежать и пролезть под ворота частного дома. Затем произошел выстрел и на этом видео обрывается. Прокуратура тогда поставило дело на контроль.

16 января полиция сообщила, что в дежурную часть с заявлением обратилась местная жительница, а затем и хозяин убитой собаки. Женщина заявила, что стрелявший преследовал собаку на автомобиле марки Nissan Note.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность стрелявшего. 30-летний житель села Воздвиженки задержан. В отделе полиции он пояснил, что застрелил собаку, чтобы в дальнейшем употребить ее в пищу», — рассказали в полиции Приморья.

По информации силовиков, подозреваемый выстрелил в собаку из пневматической винтовки. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

«Дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК “Жестокое обращение с животными”. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается», — сообщили в полиции.

