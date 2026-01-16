EN
Криминал

Похоронщики сбрасывали голые тела умерших в траншеи в Кузбассе

2 минуты чтения 21:23

Люди с нашивкой «Груз 200» сбросили голые тела четверых человек в общую траншею. Инцидент произошел на кладбище «Высокое» в городе Прокопьевск на юге Западной Сибири, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

На опубликованных кадрах мужчина спрашивает: «Четверых хороните?» Один из похоронщиков ему отвечает утвердительно и, показав на кучу черных пакетов, добавляет: «И вот биоматериал».

На начало видеозаписи трое человек уже лежали в общей траншее. Их сбрасывали, поместив в дощатые гробы, немного прикрытые крышкой. Причем гробы скидывали в открытую траншею, из-за чего тела от удара вылетали наружу. Туда же в черных мешках бросали и так называемый «биоматериал» — останки, пришедшие из морга.

Ролик был снят, по данным «Осторожно, новости», в конце декабря прошлого года. Как рассказали каналу авторы видео, на кладбище «Высокое» так хоронят людей, у которых нет родных и близких. Подобным образом предают земле и постояльцев дома милосердия, за погребение которых похоронная компания якобы получает по 11 тысяч рублей.

Идеальная «Семья»
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
Криминал20 минут чтения

Источник из местного морга подтвердил изданию «Кузбасс. Онлайн» подлинность опубликованных роликов. Как заявляется, работники кладбища «Высокое» таким способом организовывали похороны бездомных. Следственный комитет области сообщил, что по данному инциденту уже организована процессуальная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что пять крупнейших представителей российского похоронного бизнеса по итогам 2024 года заработали 14,8 миллиарда рублей. Самым богатым представителем похоронного бизнеса России с небольшим отрывом стал Артем Екимов, возглавляющий московское ГБУ «Ритуал». Выручка компании составила 5,5 миллиарда рублей.

