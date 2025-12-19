EN
Экономика

Опубликован рейтинг самых прибыльных похоронщиков России

2 минуты чтения 22:43

Пять крупнейших представителей российского похоронного бизнеса по итогам 2024 года заработали 14,8 миллиарда рублей, приводит данные «Похоронный траст».

На третьем месте в рейтинге самых прибыльных «похоронщиков» расположился Анатолий Глухов, которого называют похоронным королем Екатеринбурга. Его выручка за прошлый год составила 1,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 169,4 миллиона.

Выше него оказался миллиардер в сфере ритуального бизнеса Валерий Ларькин, владеющий в Санкт-Петербурге десятками компаний, связанных с похоронным бизнесом. Его выручка за 2024 год составила 5,4 миллиарда рублей с чистой прибылью в 1,1 миллиарда. 

Именно Ларькин организовал похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Также известно, что петербургский король-похоронщик, по данным «Фонтанки», дружит с олигархом и другом детства Владимира Путина Аркадием Ротенбергом.

Хрустальная империя Германа Грефа
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
Экономика17 минут чтения

Самым же богатым представителем похоронного бизнеса России с небольшим отрывом стал Артем Екимов, возглавляющий московское ГБУ «Ритуал». Выручка компании составила 5,5 миллиарда рублей.

Подобный резкий рост выручки похоронного бизнеса связан в первую очередь с началом войны в Украине. Высокий спрос на ритуальные услуги привел к тому, что цены начали расти на все. Рытье могил только за 2024 год подорожало на 15%, а изготовление гроба по сравнению с 2022 годом стало дороже сразу на 74%. 

В целом российская похоронная отрасль ускорила свой рост в первые месяцы 2025 года. С января по апрель ритуальные организации России заработали почти на 13% больше год к году. Отчасти увеличение выручки связано и с инфляцией, из-за которой представители ритуальной сферы повысили цены. 

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, по подсчетам «Медиазоны» и русской службы «Би-Би-Си», потеряла на войне 156 161 человека. Это только те граждане, чью смерть журналисты смогли подтвердить по открытым данным, поэтому реальное количество жертв может быть намного больше. 

Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
