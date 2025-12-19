Опубликован рейтинг самых прибыльных похоронщиков России

Пять крупнейших представителей российского похоронного бизнеса по итогам 2024 года заработали 14,8 миллиарда рублей, приводит данные «Похоронный траст».

На третьем месте в рейтинге самых прибыльных «похоронщиков» расположился Анатолий Глухов, которого называют похоронным королем Екатеринбурга. Его выручка за прошлый год составила 1,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 169,4 миллиона.

Выше него оказался миллиардер в сфере ритуального бизнеса Валерий Ларькин, владеющий в Санкт-Петербурге десятками компаний, связанных с похоронным бизнесом. Его выручка за 2024 год составила 5,4 миллиарда рублей с чистой прибылью в 1,1 миллиарда.

Именно Ларькин организовал похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Также известно, что петербургский король-похоронщик, по данным «Фонтанки», дружит с олигархом и другом детства Владимира Путина Аркадием Ротенбергом.

Самым же богатым представителем похоронного бизнеса России с небольшим отрывом стал Артем Екимов, возглавляющий московское ГБУ «Ритуал». Выручка компании составила 5,5 миллиарда рублей.

Подобный резкий рост выручки похоронного бизнеса связан в первую очередь с началом войны в Украине. Высокий спрос на ритуальные услуги привел к тому, что цены начали расти на все. Рытье могил только за 2024 год подорожало на 15%, а изготовление гроба по сравнению с 2022 годом стало дороже сразу на 74%.

В целом российская похоронная отрасль ускорила свой рост в первые месяцы 2025 года. С января по апрель ритуальные организации России заработали почти на 13% больше год к году. Отчасти увеличение выручки связано и с инфляцией, из-за которой представители ритуальной сферы повысили цены.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, по подсчетам «Медиазоны» и русской службы «Би-Би-Си», потеряла на войне 156 161 человека. Это только те граждане, чью смерть журналисты смогли подтвердить по открытым данным, поэтому реальное количество жертв может быть намного больше.