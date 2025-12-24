Россиянина обвинили в многолетней съемке порно с маленькими девочками

В Магнитогорске завершилось расследование в отношении 42-летнего местного жителя, которого обвиняют в 13 эпизодах сексуализированного насилия над детьми и использовании несовершеннолетних для съемки порно, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Челябинской области.

Самая известная серийная убийца в России Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти Криминал 14 минут чтения

В пресс-службе ведомства рассказали, что с апреля 2012 года по август 2019 года предполагаемый преступник совершил 12 эпизодов насилия в отношении девочек от семи до 13 лет.



«Осознавая, что потерпевшие в силу возраста не могли оказать сопротивление, обвиняемый совершал в их присутствии действия сексуального характера», — рассказали в СК. О каких именно действиях идет речь, в ведомстве не уточнили.

Как утверждает телеграм-канал Baza, обвиняемого зовут Константин Ризов, а свои преступления он начал совершать после развода с женой. «Некоторых пострадавших он вылавливал у школ и на их глазах мастурбировал», — говорится в публикации. С бывшей супругой у Ризова были две дочери. Женщина заявила, что о наклонностях мужа ничего не знала, рассказала Baza.

Все пострадавшие обращались в полицию, но долгое время преступления оставались нераскрытыми, отметили в ведомстве. По их данным, в одном из случаев потерпевшие даже запомнили часть номера машины преступника, но установить владельца автомобиля тогда не получилось.

Последний эпизод произошел в 2024 году. Мужчина в одном из мессенджеров начал переписываться с 13-летней девочкой и, «используя приемы психологического давления, совершал действия против половой свободы малолетней».

Странные узлы Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами Криминал 21 минута чтения

Следователи СК совместно с полицейскими смогли по номеру телефона установить его личность. После этого мужчину проверили на причастность к другим подобным преступлениям и выяснили, что он — владелец той машины, часть номера которой запомнили пострадавшие.

Все жертвы опознали в обвиняемом того, кто совершал в отношении них преступления. Следователи отчитались, что собрали достаточное количество доказательств и передали дело в суд. В базах судов Магнитогорска еще не появилось материалов дела по таким статьям.