EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Россиянина обвинили в многолетней съемке порно с маленькими девочками

2 минуты чтения 17:22 | Обновлено: 17:24

В Магнитогорске завершилось расследование в отношении 42-летнего местного жителя, которого обвиняют в 13 эпизодах сексуализированного насилия над детьми и использовании несовершеннолетних для съемки порно, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Челябинской области.

Самая известная серийная убийца в России
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
Криминал14 минут чтения

В пресс-службе ведомства рассказали, что с апреля 2012 года по август 2019 года предполагаемый преступник совершил 12 эпизодов насилия в отношении девочек от семи до 13 лет.

«Осознавая, что потерпевшие в силу возраста не могли оказать сопротивление, обвиняемый совершал в их присутствии действия сексуального характера», — рассказали в СК. О каких именно действиях идет речь, в ведомстве не уточнили.

Как утверждает телеграм-канал Baza, обвиняемого зовут Константин Ризов, а свои преступления он начал совершать после развода с женой. «Некоторых пострадавших он вылавливал у школ и на их глазах мастурбировал», — говорится в публикации. С бывшей супругой у Ризова были две дочери. Женщина заявила, что о наклонностях мужа ничего не знала, рассказала Baza.

Все пострадавшие обращались в полицию, но долгое время преступления оставались нераскрытыми, отметили в ведомстве. По их данным, в одном из случаев потерпевшие даже запомнили часть номера машины преступника, но установить владельца автомобиля тогда не получилось.

Последний эпизод произошел в 2024 году. Мужчина в одном из мессенджеров начал переписываться с 13-летней девочкой и, «используя приемы психологического давления, совершал действия против половой свободы малолетней».

Странные узлы
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
Криминал21 минута чтения

Следователи СК совместно с полицейскими смогли по номеру телефона установить его личность. После этого мужчину проверили на причастность к другим подобным преступлениям и выяснили, что он — владелец той машины, часть номера которой запомнили пострадавшие.

Все жертвы опознали в обвиняемом того, кто совершал в отношении них преступления. Следователи отчитались, что собрали достаточное количество доказательств и передали дело в суд. В базах судов Магнитогорска еще не появилось материалов дела по таким статьям.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников