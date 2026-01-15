Глава дипломатии ЕС оценила состояние дел в мире призывом «начать пить»

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас в частной беседе с депутатами Европарламента пошутила, что на фоне происходящих в мире событий сейчас может быть «подходящий момент, чтобы начать пить». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече.

Последний день Сергея Бодрова Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет Общество 17 минут чтения

По словам двух собеседников издания, Каллас сделала это замечание в разговоре с лидерами политических групп Европарламента. Она отметила, что обычно почти не употребляет алкоголь, однако мировые новости выглядят настолько тревожно, что, вероятно, стоит сделать исключение.

Своим мнением Каллас поделилась во время встречи руководителей парламентских фракций. Как отмечают источники, депутаты поздравляли друг друга с Новым годом, но с грустью добавляли, что на самом деле поводов для оптимизма из-за международной обстановки осталось немного.

Politico пишет, что призыв Каллас «начать пить» прозвучал на фоне сразу нескольких резонансных международных событий, из-за которых внешняя политика для ЕС вышла на первый план. Среди них — опасения Европы из-за заявлений Дональда Трампа о Гренландии, продолжающиеся боевые действия в Украине и секторе Газа, массовые протесты в Иране, а также операция США в Венесуэле.

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти Мир 13 минут чтения

Ироничными высказываниями также известен генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Минувшей осенью он пошутил про инцидент с российской подводной лодкой «Новороссийск», которая всплыла у берегов Франции и затем следовала на буксире в сопровождении западных военных кораблей. Выступая в Словении, Рютте с отсылкой на роман Тома Клэнси «Охота за „Красным Октябрем“» отметил, что произошедшее больше напоминало «охоту за ближайшим механиком». Он заявил, что поврежденная подлодка буквально «хромала домой».

Рютте также привлек внимание журналистов и общественности, когда сравнил американского президента Дональда Трампа с «папочкой», который разнял драку на школьном дворе во время их совместной пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге.