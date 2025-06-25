Генсек НАТО сравнил Трампа с «папочкой»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сравнил президента США Дональда Трампа с «папочкой», который разнял драку на школьном дворе. Это произошло на их совместной пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге, передает Reuters.

Трамп сравнил Иран и Израиль с двумя детьми, которые подрались во дворе школы. «Дайте им подраться две-три минуты и тогда их будет легко разнять», — продолжил он.

После этого Рютте засмеялся и добавил: «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить», — сказал генсек НАТО, вероятно, имея ввиду, комментарий Трампа, данный им журналистам на вертолетной площадке у Белого дома.

«Иран и Израиль воюют так давно и так упорно, что уже сами не знают что они, черт возьми, делают», — сказал тогда Трамп.

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Президент США также сравнил американские удары по ядерным объектам Ирана с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны. «По сути это одно и то же — это положило конец войне», — заявил Трамп на саммите НАТО. По его оценке, действия США помогли добиться прогресса в войне Израиля против ХАМАС в секторе Газа и приблизили финал этого противостояния.



США атаковали Иран в ночь с субботы на воскресенье. Американские военные нанесли удар по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого Трамп заявил , что в результате «поразительно успешной» операции ядерная программа Ирана была полностью уничтожена. Он призвал власти исламской республики к заключению мирного соглашения.