В НАТО высмеяли «хромую» российскую подлодку

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте иронично высказался о состоянии российского военно-морского флота после того, как подводная лодка «Новороссийск» всплыла у берегов Франции и шла на буксире, сопровождаемая западными военными кораблями. Об этом сообщает Би-би-си.

Выступая в Словении, Рютте сослался на роман Тома Клэнси «Охота за “Красным Октябрем”» — историю о советской атомной субмарине времен холодной войны. «Сегодня это больше похоже на охоту за ближайшим механиком», — пошутил генсек НАТО. И добавил, что «поврежденное» российское судно «хромало домой». Комментируя ситуацию, он также отметил, что в Средиземном море «почти не осталось российского военно-морского присутствия».

Речь идет об инциденте с дизель-электрической подлодкой «Новороссийск», входящей в состав Черноморского флота России. Впервые о возможных технических проблемах судна еще в конце сентября сообщил анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. По его данным, при прохождении Гибралтарского пролива в трюм подлодки попало топливо, что якобы создало риск взрыва.

С 7 по 9 октября британские ВМС отслеживали движение «Новороссийска» через Ла-Манш. Фрегат HMS Iron Duke и вертолет сопровождали всплывшую подлодку проекта «Варшавянка» и буксир, участвовавший в переходе. После выхода в Северное море наблюдение за российскими судами продолжили уже нидерландские военные, уточняют журналисты.

Позже Черноморский флот опроверг сообщения о неисправности «Новороссийска». В заявлении, приведенном «Интерфаксом», говорится: «В настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море». Там подчеркнули, что «в соответствии с международными правилами навигации подводные лодки проходят Ла-Манш только в надводном положении».

Как пишет Би-би-си, инцидент с «Новороссийском» произошел спустя две недели после другого случая, когда британские военные сопровождали через Ла-Манш российский фрегат и грузовое судно. Тогда представитель Минобороны Британии Эл Карнс заявил, что подобные операции сигнализируют о том, что «Великобритания и союзники по НАТО готовы противостоять российской агрессии».