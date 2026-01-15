Названы самые популярные у россиян бренды для заказа за границей

Судя по онлайн-заказам, самым востребованным зарубежным производителем зимней одежды среди россиян оказался бренд Uniqlo. Об этом говорится в исследовании сервиса CDEK.Shopping, результаты которого публикует РБК Life.

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти Мир 13 минут чтения

Согласно исследованию, почти треть (32,97%) всей верхней одежды, заказанной женщинами из-за рубежа, приходится на Uniqlo. У мужчин бренд также занимает первое место, однако его доля значительно ниже — 12,51%. Самой популярной женской моделью стала белая ветровка Uniqlo, на которую пришлось около 4% всех заказов женской верхней одежды.

В мужском сегменте лидируют куртки бренда U.S. Polo Assn. Сразу четыре модели вошли в число самых покупаемых, а суммарная доля бренда составила 8,19%. В пятерку самых популярных брендов у мужчин также вошли Nike, Tommy Hilfiger и Adidas.

Средний чек на зимнюю верхнюю одежду у мужчин составил 18 982 рубля, у женщин — 17 471 рубль. Самым дорогим предметом гардероба при этом оказалось пальто. Его средняя стоимость достигла 23 641 рубля. Аналитики отмечают снижение интереса к пуховикам, их доля сократилась с 32,09% до 20,33%. При этом самой популярной категорией остаются куртки, на которые приходится почти половина всех заказов.

Последний день Сергея Бодрова Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет Общество 17 минут чтения

Основным поставщиком одежды для россиян стал Китай. Оттуда поступает 43,69% женских и 41,21% мужских заказов. В целом около 65% всей заказываемой из-за рубежа верхней одежды приходится всего на пять брендов. Этот факт, по мнению аналитиков, говорит о более осознанном и прагматичном выборе покупателей.

Минувшим летом тот же CDEK.Shopping сообщал, что Uniqlo в целом входит в топ-5 наиболее популярных зарубежных брендов в России по итогам первого квартала 2025 года. Он обошел Zara и Nike. В эту пятерку также вошли Apple и New Balance.А в январе 2026 года появилась информация о том, что японский ритейлер Uniqlo зарегистрировал кириллический товарный знак в России.